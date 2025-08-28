Topo

Corinthians discute detalhes finais e avança por renovação com Gustavo Henrique

28/08/2025 17h04

O Corinthians avançou nas tratativas com Gustavo Henrique para renovar o contrato do zagueiro de 32 anos. As partes discutem detalhes finais e vivem expectativa de ampliar o vínculo atual por mais duas temporadas.

A situação era tratada com prioridade pela diretoria do Timão. O vínculo do defensor é válido somente até o final deste ano, portanto, ele ficou livre para assinar um pré-contrato a partir do meio de 2025. Gustavo recebeu algumas sondagens de outros clubes, mas sempre priorizou o Corinthians.

Otimista, a diretoria alvinegra deve ter mais algumas reuniões com o estafe do zagueiro para ajustar os últimos detalhes e selar o acordo. O jogador aguardava somente a eleição presidencial do clube, que confirmou a vitória de Osmar Stabile, para avançar nas conversas.

Gustavo Henrique, embora tenha sofrido com alguns problemas físicas, tornou-se peça imprescindível na defesa do Corinthians nesta temporada. Ele possui 19 partidas em 2025, todas como titular, e marcou dois gols, sendo um deles no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Além dele, o Timão também encaminhou a renovação contratual com Gui Negão, jovem atacante que balançou as redes nos últimos três jogos. A revelação da base deve ampliar o vínculo por mais cinco anos.

Há ainda outros jogadores com contrato perto do fim. São os casos de Angileri, Maycon, Romero e Talles Magno. O clube, no entanto, prefere aguardar os próximos meses para definir o futuro de cada um dos atletas.

