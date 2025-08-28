'Convocação é chancela para o esforço de Flaco', diz Milly Lacombe

A convocação de Flaco López para a seleção argentina é merecida e tem o dedo de Abel Ferreira, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

Flaco, que vive grande fase e encerra um jejum de 13 anos sem palmeirenses na seleção argentina, foi chamado por Lionel Scaloni para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante, de 24 anos, é o artilheiro do clube em 2025 e celebra o momento como ápice da carreira.

Milly: Convocação tem o dedo do Abel

Sempre tem o dedo do treinador, de um jogador como esse convocado pela primeira vez, como o Jean Lucas do Bahia, assim, tem o dedo do treinador. [...] É bonito ver a emoção dele na entrevista, sabe? É uma conquista, é uma realização. Todos e todas nós, a gente faz o que a gente faz pra ter esse tipo de conquista. [...] Ele não vai ser titular, imagino, mas só está com o grupo. É um chancelamento do seu esforço. É isso que eu quero dizer.

Milly Lacombe

Alicia: Legal ter a chance de jogar com o Messi

Merecida a convocação de um jogador que trabalhou muito para chegar onde está. Foram dois anos de luta a questão física o fortalecimento muscular buscar espaço dentro desse Palmeiras onde ele nunca se consolidou mesmo como titular sempre entrando e saindo. do time mas agora recebendo um reconhecimento da seleção que se esperava lá atrás. Ele sempre era visto como alguém que ia brigar com o Agüero o sucessor e essa oportunidade não vinha. E eu fico muito feliz que ela tenha vindo a tempo dele poder dividir a seleção com o Messi porque eu fico imaginando o que é para um jogador defender a sua seleção. [...] É um cara trabalhador mesmo, operário do futebol, e fico muito feliz que tenha chegado essa oportunidade para ele.

Alicia Klein

