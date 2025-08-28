Topo

São Paulo: qual é a solução para o ataque? Comentaristas opinam

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 17h31

Após a lesão de André Silva, o São Paulo deve ir ao mercado e buscar um novo centroavante, mesmo diante das dificuldades financeiras, opinaram Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira, na Live do Clube.

O atacante rompeu o ligamento cruzado posterior e sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A situação ainda é avaliada pelo departamento médico do clube, mas uma cirurgia não está descartada.

A solução é contratar dentro da realidade financeira do São Paulo. Para jogar contra o Cruzeiro, talvez vá o Ferreirinha, mas eu prefiro o Tapia como atacante do que o Ferreirinha.

Para qualquer jogador que for contratado nessa posição para o São Paulo agora é uma dádiva. O cara vem em umas quartas de final de Libertadores, provavelmente para jogar. O time está bem estruturado. Então para o jogador é uma baita oportunidade, nem que seja por quatro meses, cinco meses, como foi para o Amoroso lá atrás [em 2005].
Arnaldo Ribeiro, comentarista esportivo

Dentro de uma realidade possível é importante uma contratação. Aquele cara que está morrendo de fome, sabe? O São Paulo não tem dinheiro para contratar grandes nomes e, para essa estrutura tática, a forma que o São Paulo joga, tem que estar atrás daquele cara que está com fome. Eu quero o cara que chega, vai correr pra caramba, vai dar tudo dentro do campo. É isso que o São Paulo está precisando hoje.
Renan Teixeira, comentarista esportivo

