Confira todos os duelos da primeira fase da Liga dos Campeões

28/08/2025 16h59

Nesta quinta-feira, foi realizado o sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões. No Grimaldi Forum, em Mônaco, os 36 times da fase de liga conheceram seus oito jogos iniciais.

O formato se mantém o mesmo da temporada passada. Em jogos sorteados, as 36 equipes jogam oito vezes. Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final, enquanto do nono ao 24º disputam um playoffs pré-oitavas. Os últimos doze times são eliminados.

Os destaques ficam para os jogos envolvendo Real Madrid e Paris Saint-Germain. As duas equipes foram sorteadas para confrontos difíceis: o PSG terá pela frente Barcelona, Bayern de Munique e Newcastle, enquanto a equipe de Xabi Alonso enfrentará cinco campeões da Liga dos Campeões.

A fase de liga começa no dia 16 de setembro e vai até 28 de janeiro de 2026. As datas e horários dos duelos serão confirmadas neste sábado. A decisão da Champions League será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Veja os confrontos de todas as equipes na fase de liga da Champions

Ajax

Casa: Inter de Milão, Benfica, Olympiacos e Galatasaray

Fora: Chelsea, Villarreal, Olympique de Marselha e Qarabag

Arsenal

Casa: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty

Fora: Inter de Milão, Club Brugge, Slavia Praha e Athletic Bilbao

Atalanta

Casa: Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha e Athletic Bilbao

Fora: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao

Casa: Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting e Qarabag

Fora: Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praha e Newcastle United

Atlético de Madrid

Casa: Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt e Union Saint-Gilloise

Fora: Liverpool, Arsenal, PSV e Galatasaray

Borussia Dortmund

Casa: Inter de Milão, Villarreal, Bodo/Glimt e Athletic Bilbao

Fora: Manchester City, Juventus, Tottenham e Copenhague

Barcelona

Casa: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Olympiacos e Copenhague

Fora: Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha e Newcastle United

Bayer Leverkusen

Casa: Paris Saint-Germain, Villarreal, PSV e Newcastle United

Fora: Manchester City, Benfica, Olympiacos e Copenhague

Bayern de Munique

Casa: Chelsea, Club Brugge, Sporting e Union Saint-Gilloise

Fora: Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV e Pafos

Benfica

Casa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli e Qarabag

Fora: Chelsea, Juventus, Ajax e Newcastle United

Bodo/Glimt

Casa: Manchester City, Juventus, Tottenham e Monaco

Fora: Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Slavia Praha e Galatasaray

Chelsea

Casa: Barcelona, Benfica, Ajax e Pafos

Fora: Bayern de Munique, Atalanta, Napoli e Qarabag

Club Brugge

Casa: Barcelona, Arsenal, Olympique de Marselha e Monaco

Fora: Bayer de Munique, Atalanta, Sporting e Kairat Almaty

Copenhague

Casa: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli e Kairat Almaty

Fora: Barcelona, Villarreal, Tottenham e Qarabag

Eintracht Frankfurt

Casa: Liverpool, Atalanta, Tottenham e Galatasaray

Fora: Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli e Qarabag

Galatasaray

Casa: Liverpool, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt e Union Saint-Gilloise

Fora: Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax e Monaco

Inter de Milão

Casa: Liverpool, Arsenal, Slavia Praha e Kairat Almaty

Fora: Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise

Juventus

Casa: Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Pafos

Fora: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco

Kairat Almaty

Casa: Real Madrid, Club Brugge, Olympiacos e Pafos

Fora: Inter de Milão, Arsenal, Sporting e Copenhague

Liverpool

Casa: Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV e Qarabag

Fora: Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Galatasaray

Manchester City

Casa: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli e Galatasaray

Fora: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco

Monaco

Casa: Manchester City, Juventus, Tottenham e Galatasaray

Fora: Real Madrid, Club Brugge, Bodo/Glimt e Pafos

Napoli

Casa: Chelsea, Eintracht Frankfurt, Sporting e Qarabag

Fora: Manchester City, Benfica, PSV e Copenhague

Newcastle United

Casa: Barcelona, Benfica, PSV e Athletic Bilbao

Fora: Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Olympique de Marselha e Union Saint-Gilloise

Olympiacos

Casa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, PSV e Pafos

Fora: Barcelona, Arsenal, Ajax e Kairat Almaty

Olympique de Marselha

Casa: Liverpool, Atalanta, Ajax e Newcastle United

Fora: Real Madrid, Club Brugge, Sporting e Union Saint-Gilloise

Pafos

Casa: Bayern de Munique, Villarreal, Slavia Praha e Monaco

Fora: Chelsea, Juventus, Olympiacos e Kairat Almaty

Paris Saint-Germain

Casa: Bayern de Munique, Atalanta, Tottenham e Newcastle United

Fora: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting e Athletic Bilbao

PSV

Casa: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Napoli e Union Saint-Gilloise

Fora: Liverpool, Bayer Leverkusen, Olympiacos e Newcastle United

Qarabag

Casa: Chelsea, Eintracht Frankfurt, Ajax e Copenhague

Fora: Liverpool, Benfica, Napoli e Athletic Bilbao

Real Madrid

Casa: Manchester City, Juventus, Olympique de Marselha e Monaco

Fora: Liverpool, Benfica, Olympiacos e Kairat Almaty

Slavia Praha

Casa: Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt e Athletic Bilbao

Fora: Inter de Milão, Atalanta, Tottenham e Pafos

Sporting

Casa: Paris Saint-Germain, Club Brugge, Olympique de Marselha e Kairat Almaty

Fora: Bayern de Munique, Juventus, Napoli e Athletic Bilbao

Tottenham

Casa: Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praha e Copenhague

Fora: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt e Monaco

Union Saint-Gilloise

Casa: Inter de Milão, Atalanta, Olympique de Marselha e Newcastle United

Fora: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV e Galatasaray

Villarreal

Casa: Manchester City, Juventus, Ajax e Copenhague

Fora: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham e Pafos.

Confira o calendário de jogos e data previstas

Rodada 1: 16 a 18 de setembro de 2025

Rodada 2: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025

Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025

Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025

Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025

Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025

Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026

Rodada 8: 28 de janeiro de 2026

Playoffs das oitavas: 17 e 18 (ida) / 24 e 25 de fevereiro de 2026 (volta)

Oitavas de final: 10 e 11 (ida) / 17 e 18 de março de 2026 (volta)

Quartas de final: 7 e 8 (ida) / 14 e 15 de abril de 2026 (volta)

Semifinais: 28 e 29 de abril (ida) / 5 e 6 de maio de 2026 (volta)

Final: 30 de maio de 2026.

