Confira todos os duelos da primeira fase da Liga dos Campeões
Nesta quinta-feira, foi realizado o sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões. No Grimaldi Forum, em Mônaco, os 36 times da fase de liga conheceram seus oito jogos iniciais.
O formato se mantém o mesmo da temporada passada. Em jogos sorteados, as 36 equipes jogam oito vezes. Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final, enquanto do nono ao 24º disputam um playoffs pré-oitavas. Os últimos doze times são eliminados.
Os destaques ficam para os jogos envolvendo Real Madrid e Paris Saint-Germain. As duas equipes foram sorteadas para confrontos difíceis: o PSG terá pela frente Barcelona, Bayern de Munique e Newcastle, enquanto a equipe de Xabi Alonso enfrentará cinco campeões da Liga dos Campeões.
A fase de liga começa no dia 16 de setembro e vai até 28 de janeiro de 2026. As datas e horários dos duelos serão confirmadas neste sábado. A decisão da Champions League será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Veja os confrontos de todas as equipes na fase de liga da Champions
Ajax
Casa: Inter de Milão, Benfica, Olympiacos e Galatasaray
Fora: Chelsea, Villarreal, Olympique de Marselha e Qarabag
Arsenal
Casa: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty
Fora: Inter de Milão, Club Brugge, Slavia Praha e Athletic Bilbao
Atalanta
Casa: Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha e Athletic Bilbao
Fora: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Union Saint-Gilloise
Athletic Bilbao
Casa: Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting e Qarabag
Fora: Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praha e Newcastle United
Atlético de Madrid
Casa: Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt e Union Saint-Gilloise
Fora: Liverpool, Arsenal, PSV e Galatasaray
Borussia Dortmund
Casa: Inter de Milão, Villarreal, Bodo/Glimt e Athletic Bilbao
Fora: Manchester City, Juventus, Tottenham e Copenhague
Barcelona
Casa: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Olympiacos e Copenhague
Fora: Chelsea, Club Brugge, Slavia Praha e Newcastle United
Bayer Leverkusen
Casa: Paris Saint-Germain, Villarreal, PSV e Newcastle United
Fora: Manchester City, Benfica, Olympiacos e Copenhague
Bayern de Munique
Casa: Chelsea, Club Brugge, Sporting e Union Saint-Gilloise
Fora: Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV e Pafos
Benfica
Casa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli e Qarabag
Fora: Chelsea, Juventus, Ajax e Newcastle United
Bodo/Glimt
Casa: Manchester City, Juventus, Tottenham e Monaco
Fora: Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Slavia Praha e Galatasaray
Chelsea
Casa: Barcelona, Benfica, Ajax e Pafos
Fora: Bayern de Munique, Atalanta, Napoli e Qarabag
Club Brugge
Casa: Barcelona, Arsenal, Olympique de Marselha e Monaco
Fora: Bayer de Munique, Atalanta, Sporting e Kairat Almaty
Copenhague
Casa: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli e Kairat Almaty
Fora: Barcelona, Villarreal, Tottenham e Qarabag
Eintracht Frankfurt
Casa: Liverpool, Atalanta, Tottenham e Galatasaray
Fora: Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli e Qarabag
Galatasaray
Casa: Liverpool, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt e Union Saint-Gilloise
Fora: Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax e Monaco
Inter de Milão
Casa: Liverpool, Arsenal, Slavia Praha e Kairat Almaty
Fora: Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise
Juventus
Casa: Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Pafos
Fora: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco
Kairat Almaty
Casa: Real Madrid, Club Brugge, Olympiacos e Pafos
Fora: Inter de Milão, Arsenal, Sporting e Copenhague
Liverpool
Casa: Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV e Qarabag
Fora: Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Galatasaray
Manchester City
Casa: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli e Galatasaray
Fora: Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt e Monaco
Monaco
Casa: Manchester City, Juventus, Tottenham e Galatasaray
Fora: Real Madrid, Club Brugge, Bodo/Glimt e Pafos
Napoli
Casa: Chelsea, Eintracht Frankfurt, Sporting e Qarabag
Fora: Manchester City, Benfica, PSV e Copenhague
Newcastle United
Casa: Barcelona, Benfica, PSV e Athletic Bilbao
Fora: Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Olympique de Marselha e Union Saint-Gilloise
Olympiacos
Casa: Real Madrid, Bayer Leverkusen, PSV e Pafos
Fora: Barcelona, Arsenal, Ajax e Kairat Almaty
Olympique de Marselha
Casa: Liverpool, Atalanta, Ajax e Newcastle United
Fora: Real Madrid, Club Brugge, Sporting e Union Saint-Gilloise
Pafos
Casa: Bayern de Munique, Villarreal, Slavia Praha e Monaco
Fora: Chelsea, Juventus, Olympiacos e Kairat Almaty
Paris Saint-Germain
Casa: Bayern de Munique, Atalanta, Tottenham e Newcastle United
Fora: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting e Athletic Bilbao
PSV
Casa: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Napoli e Union Saint-Gilloise
Fora: Liverpool, Bayer Leverkusen, Olympiacos e Newcastle United
Qarabag
Casa: Chelsea, Eintracht Frankfurt, Ajax e Copenhague
Fora: Liverpool, Benfica, Napoli e Athletic Bilbao
Real Madrid
Casa: Manchester City, Juventus, Olympique de Marselha e Monaco
Fora: Liverpool, Benfica, Olympiacos e Kairat Almaty
Slavia Praha
Casa: Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt e Athletic Bilbao
Fora: Inter de Milão, Atalanta, Tottenham e Pafos
Sporting
Casa: Paris Saint-Germain, Club Brugge, Olympique de Marselha e Kairat Almaty
Fora: Bayern de Munique, Juventus, Napoli e Athletic Bilbao
Tottenham
Casa: Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praha e Copenhague
Fora: Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt e Monaco
Union Saint-Gilloise
Casa: Inter de Milão, Atalanta, Olympique de Marselha e Newcastle United
Fora: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, PSV e Galatasaray
Villarreal
Casa: Manchester City, Juventus, Ajax e Copenhague
Fora: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham e Pafos.
Confira o calendário de jogos e data previstas
Rodada 1: 16 a 18 de setembro de 2025
Rodada 2: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
Rodada 3: 21 e 22 de outubro de 2025
Rodada 4: 4 e 5 de novembro de 2025
Rodada 5: 25 e 26 de novembro de 2025
Rodada 6: 9 e 10 de dezembro de 2025
Rodada 7: 20 e 21 de janeiro de 2026
Rodada 8: 28 de janeiro de 2026
Playoffs das oitavas: 17 e 18 (ida) / 24 e 25 de fevereiro de 2026 (volta)
Oitavas de final: 10 e 11 (ida) / 17 e 18 de março de 2026 (volta)
Quartas de final: 7 e 8 (ida) / 14 e 15 de abril de 2026 (volta)
Semifinais: 28 e 29 de abril (ida) / 5 e 6 de maio de 2026 (volta)
Final: 30 de maio de 2026.