Confira a lista de convocados do Brasil para o Mundial de Atletismo
O Atletismo Brasil conheceu os atletas que vão ao 20º Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro, a principal competição do calendário internacional de 2025. Foram convocados 42 atletas (17 mulheres e 25 homens) que fizeram os índices estabelecidos pela World Athletics ou conseguiram suas vagas por pontos somados no Ranking Mundial dentro das cotas disponíveis.
Um total de 2.000 atletas de 200 países disputarão 147 medalhas em 49 eventos durante nove dias, no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo da Olimpíada de 2021. Os dois medalhistas olímpicos e em mundiais Alison dos Santos, o Piu, convocado para os 400 m com barreiras e revezamento 4×400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km na marcha atlética, são os destaques da Amarelinha.
A lista tem atletas nascidos em 15 Estados diferentes do Brasil mais o Distrito Federal e mescla a experiência do maratonista Paulo Roberto de Paula, de 46 anos, com a estreia de jovens como Vinícius Moura Galeno, que recentemente integrou o revezamento 4×400 m ouro no Pan Júnior de Assunção. A convocação foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos.
"Quero enaltecer a brasilidade da delegação", disse Wlamir. Destacou a convocação de Piu no revezamento 4×400 m "um atleta fora de série, que mostrou o seu pertencimento ao atletismo brasileiro". "Eu tenho certeza que esses atletas irão dar o seu melhor em Tóquio, abraçarão essa grande oportunidade, a honra que é defender o Brasil, com alma. Hora de brilhar no maior campeonato de atletismo!", acrescentou.
Convocados do Atletismo Brasil para o Mundial de Tóquio
Feminino
Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m
Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos
Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m
Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara
Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância
Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco
Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo
Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo
Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética
Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética
Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética
Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética
Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética
Masculino
Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m
Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras
Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras
Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4×400 m
Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras
Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4×400 m
Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura
Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo
Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso
William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo
Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona
Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona
José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo
Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética
Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4×400 m
Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4×400 m
Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m
Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4×400 m