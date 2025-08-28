Confira a lista de convocados do Brasil para o Mundial de Atletismo

O Atletismo Brasil conheceu os atletas que vão ao 20º Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro, a principal competição do calendário internacional de 2025. Foram convocados 42 atletas (17 mulheres e 25 homens) que fizeram os índices estabelecidos pela World Athletics ou conseguiram suas vagas por pontos somados no Ranking Mundial dentro das cotas disponíveis.

Um total de 2.000 atletas de 200 países disputarão 147 medalhas em 49 eventos durante nove dias, no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo da Olimpíada de 2021. Os dois medalhistas olímpicos e em mundiais Alison dos Santos, o Piu, convocado para os 400 m com barreiras e revezamento 4×400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km na marcha atlética, são os destaques da Amarelinha.

A lista tem atletas nascidos em 15 Estados diferentes do Brasil mais o Distrito Federal e mescla a experiência do maratonista Paulo Roberto de Paula, de 46 anos, com a estreia de jovens como Vinícius Moura Galeno, que recentemente integrou o revezamento 4×400 m ouro no Pan Júnior de Assunção. A convocação foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos.

"Quero enaltecer a brasilidade da delegação", disse Wlamir. Destacou a convocação de Piu no revezamento 4×400 m "um atleta fora de série, que mostrou o seu pertencimento ao atletismo brasileiro". "Eu tenho certeza que esses atletas irão dar o seu melhor em Tóquio, abraçarão essa grande oportunidade, a honra que é defender o Brasil, com alma. Hora de brilhar no maior campeonato de atletismo!", acrescentou.

Convocados do Atletismo Brasil para o Mundial de Tóquio

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m



Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos



Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m



Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara



Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância



Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso



Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco



Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco



Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo



Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo



Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética



Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética



Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética



Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética



Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética







Masculino







Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m



Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m



Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m



Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras



Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras



Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4×400 m



Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras



Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4×400 m



Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura



Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo



Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo



Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso



William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso



Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco



Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo



Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona



Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona



José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo



Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética



Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética



Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética



Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4×400 m



Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4×400 m



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m



Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4×400 m