Topo

Esporte

Confira a lista de convocados do Brasil para o Mundial de Atletismo

28/08/2025 18h38

O Atletismo Brasil conheceu os atletas que vão ao 20º Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro, a principal competição do calendário internacional de 2025. Foram convocados 42 atletas (17 mulheres e 25 homens) que fizeram os índices estabelecidos pela World Athletics ou conseguiram suas vagas por pontos somados no Ranking Mundial dentro das cotas disponíveis.

Um total de 2.000 atletas de 200 países disputarão 147 medalhas em 49 eventos durante nove dias, no Estádio Nacional de Tóquio, o mesmo da Olimpíada de 2021. Os dois medalhistas olímpicos e em mundiais Alison dos Santos, o Piu, convocado para os 400 m com barreiras e revezamento 4×400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km na marcha atlética, são os destaques da Amarelinha.

A lista tem atletas nascidos em 15 Estados diferentes do Brasil mais o Distrito Federal e mescla a experiência do maratonista Paulo Roberto de Paula, de 46 anos, com a estreia de jovens como Vinícius Moura Galeno, que recentemente integrou o revezamento 4×400 m ouro no Pan Júnior de Assunção. A convocação foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos.

"Quero enaltecer a brasilidade da delegação", disse Wlamir. Destacou a convocação de Piu no revezamento 4×400 m "um atleta fora de série, que mostrou o seu pertencimento ao atletismo brasileiro". "Eu tenho certeza que esses atletas irão dar o seu melhor em Tóquio, abraçarão essa grande oportunidade, a honra que é defender o Brasil, com alma. Hora de brilhar no maior campeonato de atletismo!", acrescentou.


Convocados do Atletismo Brasil para o Mundial de Tóquio

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m

Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos

Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m

Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara

Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância

Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco

Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo

Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo

Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética

Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética

Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética

Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética

Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética


Masculino


Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m

Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras

Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras

Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4×400 m

Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras

Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4×400 m

Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura

Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo

Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso

William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo

Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona

Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo

Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4×400 m

Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4×400 m

Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m

Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4×400 m

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

KTO Minas anuncia contratação de ala com passagem pela NBA

Seleção brasileira masculina de basquete bate República Dominicana e vai à semi na Americup

UFC encaminha Luana Santos vs Darya Zheleznyakova para o dia 8 de novembro

Lucas Moura vai passar por artroscopia no joelho após acusar dores no São Paulo

CBF define árbitro do clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão

Ex-Liverpool, Roberto Firmino marca pela primeira vez pelo Al Sadd

Brasil vence República Dominicana e avança às semifinais da Americup de basquete masculino

SP Open define últimos convites e terá sete brasileiras na chave principal

Em alta no Palmeiras, Flaco se surpreende com 1ª convocação para a Argentina e celebra: "Meu maior sonho"

Homem é preso por racismo em Athletico x Corinthians; invasor será intimado

Transmissão ao vivo de Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: veja onde assistir