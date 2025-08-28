PVC: Confiança do elenco em Dorival muda o Corinthians

A confiança do elenco no trabalho de Dorival Jr. é hoje o principal combustível para a retomada do bom futebol do Corinthians, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

No clube, a gestão do elenco e a promoção de jovens como Gui Negão são vistas como fatores-chave para a evolução recente da equipe.

O que está acontecendo com o Corinthians, e isso é informação também, é que melhorou o ambiente pela confiança do vestiário. Isso ajuda muito a trazer futebol para dentro do campo.

Paulo Vinícius Coelho

PVC lembrou que Dorival costuma lançar jovens desde outras passagens por clubes: "Ele tem uma história de revelar jogadores desde o São Caetano. Em 2010, no Santos, foi ele que deu mais jogo para o Neymar e para o Ganso. Isso é muito positivo."

'Gui Negão é o símbolo da nova fase', diz Samir Carvalho

Gui Negão se consolidou como símbolo da nova fase do Corinthians, com gols decisivos e identificação com a torcida, destacou Samir Carvalho no De Primeira.

Segundo o colunista do UOL, a diretoria já iniciou conversas para renovar o contrato do jovem atacante e blindá-lo de investidas do mercado.

O Gui Negão jogou melhor contra o Bahia e contra o Vasco, ontem ele não fazia um grande jogo, mas o Gui Negão se destaca não é pela técnica, ele se destaca pela vontade em campo e por estar também no lugar certo — ele sabe se posicionar, sabe atacar o espaço e tem mostrado isso. Ele tem muitas virtudes também.

O Corinthians, inclusive, já se movimenta para renovar o contrato dele. O contrato dele vai até o fim de 2027, mas o Corinthians quer renovar o contrato com o Gui Negão, até pelo fato de hoje ele estar atuando como titular.

Samir Carvalho

O colunista afirmou que a diretoria aposta no trabalho de Dorival: "Ele entende que a diretoria está bancando o trabalho dele num momento difícil. A diretoria entende que o Dorival merece tempo e ele agora está tendo esse tempo. O Dorival está colocando a molecada para jogar, dando mais velocidade ao time, é impressionante como o Dorival trabalha isso".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra