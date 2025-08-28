Como Flaco López chamou atenção da Argentina e quebrou tabu de 13 anos

Flaco López foi convocado pela seleção argentina e quebrou um tabu de 13 anos no Palmeiras: o último jogador alviverde que foi convocado pela Albiceleste foi Hernán Barcos, em 23 de agosto de 2012.

Como Flaco chamou a atenção de Scaloni?

Flaco López vem de duas temporadas como o artilheiro do Palmeiras. No ano passado, ele marcou 22 gols em 61 jogos (e 7 assistências), e em 2025 o argentino caminha para superar essa marca tranquilamente: são 17 gols marcados e 3 assistências em 43 jogos.

O fator físico também ajudou o atacante palmeirense. Os outros centroavantes convocados pela seleção argentina foram Lautaro Martínez (1,74m) e Julian Álvarez (1,70m), Flaco López tem 1,88m e vai bem no jogo aéreo — o que hoje a atual campeã mundial não tem no setor ofensivo.

Em junho de 2024, Abel Ferreira citou o jogo aéreo de Flaco López para profetizar a convocação do jogador um dia.

Na minha opinião eles não têm lá nenhum jogador como ele. Hoje vimos como ele é extremamente forte em jogadas aéreas

Flaco superou a concorrência de Ángel Correa, nome que foi cortado da pré-lista. Correa trocou o Atlético de Madri pelo Tigres e teve um início surpreendente no futebol mexicano com 7 gols e uma assistência em 9 jogos, mas tem características muito parecidas com outros nomes na lista, como Giuliano Simeone e Lionel Messi.

O atacante é o único representante do futebol brasileiro na lista dos 29 convocados. A Argentina chamou nomes a mais, só que pode relacionar apenas 23 atletas por partida.

A Albiceleste lidera as Eliminatórias, já está classificada para a Copa de 2026 e enfrentará Venezuela e Equador na próxima Data Fifa. A partidas acontecem no dia 4 e no dia 9, respectivamente.