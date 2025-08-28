Com Piu e Caio Bonfim, Brasil convoca seleção para o Mundial de Atletismo
A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou, na noite de hoje (28), a lista de atletas para o 20º Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão. A delegação terá nomes como Caio Bonfim, prata na Marcha 20 km nos Jogos Olímpicos de Paris, e Alison Santos, o Piu, bronze no 400m com barreiras na capital francesa.
O torneio é o principal do calendário internacional desta temporada. A competição vai acontecer entre os dias 13 e 21 de setembro
Foram convocados 42 atletas, com 17 mulheres e 25 homens. Eles fizeram os índices estabelecidos pela World Athletics ou conseguiram suas vagas por pontos somados no Ranking Mundial dentro das cotas disponíveis.
Vão ser disputadas 147 medalhas em 49 eventos no Estádio Nacional de Tóquio, que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de 2020. O Mundial vai receber um total de 2.000 atletas de 200 países.
Veja a lista completa
Feminino
Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m
Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos
Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m
Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara
Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância
Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco
Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo
Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo
Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética
Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética
Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética
Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética
Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética
Masculino
Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m
Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras
Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras
Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4x400 m
Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras
Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4x400 m
Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura
Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo
Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso
William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo
Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona
Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona
José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo
Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética
Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4x400 m
Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4x400 m
Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4x400 m
Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4x400 m