Com Piu e Caio Bonfim, Brasil convoca seleção para o Mundial de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou, na noite de hoje (28), a lista de atletas para o 20º Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão. A delegação terá nomes como Caio Bonfim, prata na Marcha 20 km nos Jogos Olímpicos de Paris, e Alison Santos, o Piu, bronze no 400m com barreiras na capital francesa.

O torneio é o principal do calendário internacional desta temporada. A competição vai acontecer entre os dias 13 e 21 de setembro

Foram convocados 42 atletas, com 17 mulheres e 25 homens. Eles fizeram os índices estabelecidos pela World Athletics ou conseguiram suas vagas por pontos somados no Ranking Mundial dentro das cotas disponíveis.

Vão ser disputadas 147 medalhas em 49 eventos no Estádio Nacional de Tóquio, que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de 2020. O Mundial vai receber um total de 2.000 atletas de 200 países.

Veja a lista completa

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m

Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos

Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m

Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara

Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância

Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco

Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo

Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo

Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética

Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética

Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética

Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética

Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC)-35 km marcha atlética

Masculino

Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m

Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras

Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras

Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4x400 m

Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras

Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4x400 m

Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura

Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo

Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso

William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo

Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona

Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo

Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4x400 m

Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4x400 m

Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4x400 m

Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4x400 m