Com pênalti polêmico no último lance, Criciúma bate o Remo e se firma no G-4 da Série B
Em um jogo que foi bem reativo e contando com grandes defesas de Alisson, o Criciúma conseguiu sair de Belém com os três pontos na bagagem. Abrindo a 24ª rodada, o time catarinense se firmou no grupo de acesso, ao derrotar o concorrente direto, o Remo, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Mangueirão. O gol da vitória saiu aos 55 minutos do segundo tempo, em um pênalti bem polêmico.
Sem nada a ver com isso, o Criciúma chega a 39 pontos, se mantendo mais uma rodada no grupo de acesso, em quarto lugar. Já o Remo não vence há três jogos e segue em sexto lugar, com 35 pontos.
A polêmica da partida saiu nos acréscimos. Após cobrança de lateral na área, Reynaldo e Thales se enroscaram e a bola bateu no braço do defensor paraense. O árbitro chegou a ser chamado ao VAR, porém manteve sua decisão de campo. Jean Carlos converteu a cobrança.
A igualdade ficou melhor para o Criciúma, que segue entre os quatro primeiros, com 37 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Novorizontino na rodada. Já o Remo desperdiçou a chance de ingressar no grupo de acesso, somando seu terceiro empate seguido, agora somando 36 pontos.
Mesmo na condição de visitante, o Criciúma tomou as ações nos primeiros minutos. Sendo agressivo, avançava com velocidade e assustou em chutes de longa distância, como no chute de Diego Gonçalves, que tirou tinta da trave. Aos poucos, o Remo foi equilibrando o duelo e neutralizando o adversário.
Com mais posse de bola, passou a ser superior em campo, porém pecava nas finalizações. Quando encontrou espaço, parou em grandes defesas de Alisson, que se tornou o nome do primeiro tempo, defendendo chutes de Pedro Rocha e Marrony. Ao todo, foram sete chutes dos donos da casa, contra um do time catarinense.
O panorama se manteve na segunda etapa. Se fazendo valer de erros do adversário, o Remo seguiu com chances, mas ainda sem efetividade. Davó avançou pela direita e bateu no meio do gol. Depois o atacante desperdiçou outra chance e parou novamente em Alisson. O Criciúma se manteve tímido ofensivamente e pouco explorou os espaços.
Com o passar do tempo, o time paraense levava vantagem na posse de bola, só que desta vez encontrava uma forte resistência da defesa visitante. A melhor oportunidade saiu em chute de longe de Pavani. Depois, já nos acréscimos, o Remo desperdiçou sua última chance, desta vez com Pedro Rocha isolando sob o gol. Quando o duelo se encaminhava para um empate, o juiz assinalou pênalti de Reynaldo. Ele chegou a ir ao VAR, porém manteve sua decisão de campo. Na cobrança, Jean Carlos converteu e garantiu a vitória do Criciúma.
O Remo volta a campo na próxima sexta-feira, às 17h, quando abre novamente a 25ª rodada, diante do Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (MA). Já o Criciúma atua no domingo (dia 7), no clássico catarinense contra a Chapecoense, às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).
FICHA TÉCNICA
REMO 0 X 1 CRICIÚMA
REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos (Nícolas Ferreira), Klaus, Reynaldo e Sávio; Jáderson (Pavani), Caio Vinícius e Diego Hernández (Régis); Davó (Eduardo Melo), Marrony (Marcelinho) e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.
CRICIÚMA - Alisson; Léo Maná (Matheus Trindade), Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Léo Naldi, Gui Lobo (Jean Carlos) e Jhonata Robert (Yan Souto); Nícolas (Thales) e Diego Gonçalves (Borasi). Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Jean Carlos, aos 55 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Léo Naldi, Diego Gonçalves, Marcinho, Borasi, Luiz Henrique e Léo Maná (Criciúma).
ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).