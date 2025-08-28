Topo

Esporte

Com pênalti no último lance, Criciúma vence o Remo se mantém no G4 da Série B

28/08/2025 23h41

O Criciúma venceu o Remo por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA). O gol do triunfo foi marcado por Jean Carlos, de pênalti, aos 55 minutos do segundo tempo.

Com este resultado, o Tigre chegou aos 39 pontos, permanecendo no G4 da competição, na quarta posição. Já o Leão Azul aparece duas posições abaixo, com 35 pontos somados.

Pela 25ª rodada da Série B, o Criciúma encara a Chapecoense, no dia 7 de setembro (um domingo). A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O Remo, por sua vez, enfrenta o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith. O duelo acontece no dia 5 (uma sexta-feira), às 17h.

Veja como foi Remo x Criciúma

O Criciúma começou assustando no Mangueirão, mas o Remo criou as melhores chances. Diego Gonçalves chutou forte aos 14 minutos, levando perigo. Em seguida, Pedro Rocha teve o gol aberto, mas finalizou fraco. Davó e Marrony também pararam em boas defesas de Alisson, que segurou o ataque mandante.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Remo manteve o controle, criou várias chances, mas falhou nas finalizações. Nos minutos finais, o Criciúma foi para o ataque em busca da vitória. Os catarinenses tiveram um pênalti marcado em campo pelo árbitro e confirmado após revisão no VAR. Na cobrança, Jean Carlos bateu no canto direito e correu para o abraço.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Milly Lacombe: 'Renovação de Gui Negão expõe caos do Corinthians'

Mais sorte que juízo: Colunistas avaliam triunfo do Bahia na Copa do Brasil

Com pênalti polêmico no último lance, Criciúma bate o Remo e se firma no G-4 da Série B

Com pênalti no último lance, Criciúma vence o Remo se mantém no G4 da Série B

Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam título vago do UFC

Copa do Brasil: veja todos os gols dos jogos de ida das quartas de final

Luisa Stefani e húngara Timea Babos estreiam com vitória no US Open

Coco Gauff abusa das duplas faltas e chora em quadra, mas derrota machucada croata no US Open

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

Gauff chora em quadra, mas se recupera e vai à terceira rodada do US Open

Juba pede manutenção de boa fase do Bahia e projeta volta contra o Fluminense