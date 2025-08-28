Com pênalti no último lance, Criciúma vence o Remo se mantém no G4 da Série B
O Criciúma venceu o Remo por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA). O gol do triunfo foi marcado por Jean Carlos, de pênalti, aos 55 minutos do segundo tempo.
Com este resultado, o Tigre chegou aos 39 pontos, permanecendo no G4 da competição, na quarta posição. Já o Leão Azul aparece duas posições abaixo, com 35 pontos somados.
Pela 25ª rodada da Série B, o Criciúma encara a Chapecoense, no dia 7 de setembro (um domingo). A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O Remo, por sua vez, enfrenta o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith. O duelo acontece no dia 5 (uma sexta-feira), às 17h.
Veja como foi Remo x Criciúma
O Criciúma começou assustando no Mangueirão, mas o Remo criou as melhores chances. Diego Gonçalves chutou forte aos 14 minutos, levando perigo. Em seguida, Pedro Rocha teve o gol aberto, mas finalizou fraco. Davó e Marrony também pararam em boas defesas de Alisson, que segurou o ataque mandante.
No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. O Remo manteve o controle, criou várias chances, mas falhou nas finalizações. Nos minutos finais, o Criciúma foi para o ataque em busca da vitória. Os catarinenses tiveram um pênalti marcado em campo pelo árbitro e confirmado após revisão no VAR. Na cobrança, Jean Carlos bateu no canto direito e correu para o abraço.