Com garotos do sub-20, Palmeiras se reapresenta após folga e segue preparação para o Derby

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol após a folga da última quarta-feira. Com a presença de alguns crias do sub-20, recém-campeãs do Brasileiro da categoria, o elenco alviverde deu sequência à preparação iniciada no começo desta semana.

No primeiro trabalho do dia, os jogadores, dispostos por estacas e bonecos no gramado, aprimoraram construções de jogadas e movimentações específicas. Na sequência, houve uma atividade técnica e tática de 11 contra 11 em dimensões reduzidas. O lateral esquerdo Arthur, o meio-campista Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi, do sub-20, completaram as movimentações.

Após o fim das atividades, o atacante Flaco López recebeu a notícia da convocação na lista final da Seleção Argentina para os últimos compromissos das Eliminatórias. O camisa 42 foi muito celebrado pelos companheiros de elenco e funcionários do clube, que o parabenizaram pelo chamado.

Para o clássico contra o Corinthians, o técnico Abel Ferreira poderá contar com um reforço no meio-campo. Aníbal Moreno cumpriu suspensão diante do Sport e fica à disposição para o clássico contra o Corinthians.

Por outro lado, o Palmeiras segue com os desfalques já conhecidos de Paulinho (cirurgia na perna direita), Raphael Veiga (dores no púbis) e Bruno Rodrigues (transição física).

O elenco alviverde ainda tem outras duas sessões de treino antes do Derby. O Palmeiras visita o Corinthians neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No clássico deste fim de semana, o Palmeiras encara o rival em busca de uma vitória para se manter na cola do Flamengo, atual líder do da Série A. Com 42 pontos, o Verdão é o segundo colocado do torneio, com quatro pontos de diferença para o Rubro-Negro.