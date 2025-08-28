Topo

Com 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, Corinthians ainda não sofreu gols na competição

28/08/2025 10h30

O Corinthians está na frente na busca por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2025. Nesta quarta-feira, atuando em Curitiba, o Timão venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e, agora, possui a vantagem do empate para decidir na volta, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Se a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores, o Corinthians faz uma bela campanha na Copa do Brasil. Além de ter eliminado o maior rival Palmeiras nas oitavas de final, o Alvinegro do Parque São Jorge tem 100% de aproveitamento e ainda não sofreu gols na competição.

Letal no mata-mata

Na terceira fase, o Corinthians eliminou o Novorizontino com duas vitórias simples por 1 a 0. Depois, nas oitavas, enfrentou o arquirrival Palmeiras, mas não decepcionou: triunfo em Itaquera por 1 a 0 e vitória na casa palmeirense por 2 a 0.

Por fim, os comandados de Dorival Júnior venceram o Athletico-PR fora de casa por 1 a 0 e possuem a vantagem para o jogo da volta, no dia 10 de setembro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Antes, a equipe focará no Campeonato Brasileiro, onde ainda está na parte de baixo da tabela. Neste domingo, o Corinthians encara o Derby contra o Palmeiras, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada da competição.

