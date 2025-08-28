Coco Gauff abusa das duplas faltas e chora em quadra, mas derrota machucada croata no US Open

Principal aposta dos norte-americanos no US Open, Coco Gauff, campeã de 2023, teve uma quinta-feira de superação no Arthur Ashe Stadium, nesta quinta-feira, diante de Donna Vekic. Errando bastante e sofrendo com as duplas faltas (oito ao longo do jogo), a número 3 do mundo desmoronou emocionalmente no primeiro set, foi às lágrimas em quadra, mas conseguiu se recompor para derrotar a croata, que sentiu uma lesão no braço direito, em sets diretos, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

O triunfo e a vaga à terceira fase do último Gran Slam do ano pelo quarto ano seguido foi celebrado de pé pelo público que lotou a quadra principal do complexo de Flushing Meadows, em Nova York. Personalidades como a ginasta Simone Biles e o cineasta Spike Lee engrossaram a torcida pela norte-americana, bastante aplaudida após a vitória.

"Vocês me trazem tanta alegria", começou sua entrevista na quadra, ovacionada pela torcida. "Estou fazendo isso por mim, mas também por vocês. Não importa o quão difícil esteja por dentro, você consegue", disse, após se superar.

Gauff ainda revelou inspiração em Biles para se reerguer. "Eu a vi e ela me ajudou a acertar a bola. Eu pensei: 'Se ela consegue subir numa trave de 15 centímetros e fazer isso com toda a pressão do mundo, então eu consigo bater a bola nesta quadra'. Ela é uma inspiração", disse a emocionada Gauff, que agora terá pela frente a polonesa Magdalena Frech, algoz da local Peyton Stearns, de virada, parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/2.

Gauff tenta entrar para um seleto grupo de compatriotas que ganharam mais de uma vez o último Grand Slam da temporada. Na era aberta, Billie Jean King foi a primeira a alcançar o feito, erguendo o troféu nas edições de 1971, 72 e 74. Chris Evert foi campeã em seis edições (1975, 76, 77, 78, 80 e 82), Tracy Austin sagrou-se bicampeã (1979 e 81), a checa naturalizada americana Martina Navratilova ganhou quatro vezes (1983, 84, 86 e 87) e depois vieram as irmãs Williams, com Venus ganhando em 2000 e 2001 e Serena em 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014.

Sob pressão por jogar 'em casa', Gauff começou a partida no Arthur Ashe Stadium errando bastante e perdendo o saque ao cometer dupla falta. Agressiva, a croata buscou assumiu o protagonismo na partida e logo abriu 2 a 0. Mas a norte-americana rapidamente voltou para o jogo ao virar para 4 a 2.

O embate era tenso e repleto de reviravoltas, entretanto. Quando estava na parede, Vekic pressionou o serviço por duas vezes, aproveitou os break points e foi ao serviço para fechar, com 5 a 4. Gauff sofria com o saque e abusava das duplas faltas.

A obrigação de ganhar a fez desabar no choro antes mesmo de o primeiro set acabar. A terceira do ranking disputou o 10º game enxugando lágrimas. Sua mãe, nas tribunas com o staff, a incentivava e veio nova quebra e empate. O abatimento era visível e Vekic voltou à frente em mais uma dupla falta da local. Porém, sentiu dores no cotovelo direito, pediu atendimento médico e não conseguir aproveitar a segunda vez para fechar. O set com oito quebras foi ao tie-break e deu Gauff por 7 a 5.

Enquanto a machucada croata não escondia sua frustração e atirou a raquete ao chão ao perder um set que estava nas mãos, Gauff, ainda bastante sensível e com olhos marejados, se dirigiu ao banheiro para tentar se restabelecer emocionalmente.

As tenistas iniciaram o segundo set recuperadas. Gauff recomposta emocionalmente e Vekic sem acusar as dores. Empurrada pela torcida, a americana quebrou no terceiro game e evitou a resposta de imediato para abrir bons 3 a 1. As caretas da croata eram, agora, por seus erros não forçados.

Depois de perder o set mais uma vez com pontos diretos, a croata já não conseguia mais demonstrar forças para equilibrar as ações. Em seu segundo match point, Gauff foi à rede e definiu a vitória. Comemorou gritando bastante, de alegria e alívio.