Da fronteira com a China ao Círculo Polar Ártico: a geografia da Champions

A Champions League 2025/26 será uma das mais curiosas do ponto de vista geográfico e terá jogos muito perto da China e do Ártico. O sorteio da fase de liga será realizado hoje, às 13h (de Brasília), e será transmitido pela TNT Sports e Max.

Geografia da Champions

O Kairat, do Cazaquistão, manda seus jogos na cidade de Almaty, que fica a cerca de 275 km da fronteira com a China. A equipe, apesar de ser de um país que fica na Europa e na Ásia ao mesmo tempo, jogará a Champions porque a Federação Cazaque de Futebol é filiada à Uefa.

Quem enfrentar o Kairat fora de casa terá uma viagem longa pela frente. A cidade de Almaty fica a uma distância de mais de 6 mil km de Lisboa e Madri, por exemplo.

O Qarabag é mais um caso de time que levará a Champions próxima da Ásia. A equipe fica sediada no Azerbaijão que, assim como o Cazaquistão, é uma nação que se divide entre o continente europeu e asiático.

Cidade de Bodo, na Noruega, receberá jogos da Champions League Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

O Bodo/Glimt, da Noruega, levará a Champions ao Círculo Polar Ártico. A cidade que leva o nome do time fica pouco acima do Círculo e é um dos principais destinos para quem quer ver a aurora boreal.

Se o Bodo/Glimt fica muito ao norte da Europa, o Pafos (novo time de David Luiz) fica muito ao sul. O time cipriota, fundado há apenas 11 anos, jogará a Champions pela primeira vez. Localizado no extremo sudoeste do Chipre, a equipe viajaria cerca de 450 km para chegar em Alexandria, no Egito, enquanto a distância para Atenas, na Grécia — um dos países mais próximos — é de mais de 800 km.

Dos "personagens geográficos" desta Champions, três deles são estreantes na fase de liga: Pafos, Bodo/Glimt e Kairat.

Os países da Champions

Inglaterra (6): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle e Tottenham

Espanha (5): Athletic Bilbao, Atlético de Madri, Barcelona, Real Madrid e Villarreal

Alemanha (4): Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

Itália (4): Atalanta, Inter de Milão, Juventus e Napoli

França (3): Monaco, Olympique de Marselha e PSG

Bélgica (2): Brugge e Union Saint-Gilloise

Holanda (2): Ajax e PSV

Portugal (2): Benfica e Sporting

Azerbaijão (1): Qarabag

Cazaquistão (1): Kairat

Chipre (1): Pafos

Dinamarca (1): Copenhague

Grécia (1): Olympiacos

Noruega (1): Bodo/Glimt

República Tcheca (1): Slavia Praga

Turquia (1): Galatasaray

Como é o sorteio e o formato de disputa

As equipes serão divididas em quatro potes. Elas serão classificadas neles por nível esportivo. Cada sorteado vai encarar dois rivais de cada um dos potes.

A fase de liga tem oito rodadas ao todo. Ao final dela, os oito primeiros já se garantem nas oitavas de final, enquanto os times que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação vão jogar um playoff para as oitavas em jogos de ida e volta. Os confrontos desta fase são definidos pela classificação: o 9° enfrenta o 24°, o 10° pega o 23° e assim por diante.

Um sorteio já pré-definirá quem cada time que avançar nos playoffs vai encarar nas oitavas. Daí para frente, o sistema é o conhecido: jogos de ida e volta, sem vantagem por gol fora. A final terá partida única e será disputada em Budapeste (Hungria).