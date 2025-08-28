Champions define 36 classificados para fase de liga; veja onde assistir ao sorteio

A Champions League 2025/26 já tem os 36 clubes que disputarão a fase de liga. Nesta quarta-feira (27), os playoffs definiram as últimas vagas, com Benfica, Club Brugge, Copenhagen e Qarabag garantindo presença na competição. Agora, a expectativa se volta para o sorteio que vai organizar os confrontos da próxima etapa.

ONDE ASSISTIR: A cerimônia acontece nesta quinta-feira (28), às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco, com transmissão ao vivo pela TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming), UEFA.tv (streaming) e pelo SBT (TV aberta).

Entre os cabeças de chave, o Pote 1 traz gigantes como PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona.

O Pote 2 conta com Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt e Club Brugge.

Já o Pote 3 tem Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt e Olympique de Marselha. Por fim, o Pote 4 fecha a lista com Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos e Kairat Almaty.

Como funciona o formato?

Essa será a segunda edição seguida com o novo formato da Champions. Diferente da fase de grupos tradicional, agora os 36 times são distribuídos em quatro potes e cada equipe enfrentará oito adversários diferentes ? dois de cada pote ? em partidas de ida e volta, somando quatro jogos em casa e quatro fora.

Para evitar desequilíbrios, o regulamento impede que clubes do mesmo país se enfrentem nesta fase e também não permite que um time encare duas equipes da mesma liga. O sorteio é realizado por um software da Uefa, desenvolvido para impedir repetições e acelerar o processo.

O sistema de classificação também mudou. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam uma fase de playoffs, em confrontos de ida e volta, para tentar uma vaga no mata-mata. A partir da 25ª posição, os clubes estarão eliminados. Outro detalhe é que os quatro primeiros colocados na tabela da fase de liga terão a vantagem de decidir em casa nas oitavas, quartas e semifinais.

O calendário da temporada já está definido. A fase de liga começa em 16 de setembro de 2025 e termina em 28 de janeiro de 2026. Os playoffs de repescagem serão disputados em fevereiro, e a fase de oitavas de final terá início em março. As quartas de final estão marcadas para abril, enquanto as semifinais acontecem entre o fim de abril e o início de maio. A grande decisão será realizada em 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.