Cédric Soares fala sobre ambições do São Paulo para a temporada: "Terminar o ano com orgulho"
Em grande fase com Crespo, o São Paulo está invicto há oito rodadas no Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Libertadores. Para Cédric Soares, o clube tem o dever de sonhar com coisas grandes até o final do ano.
"Para mim, é muito importante lutar por alguma coisa. Um clube como o São Paulo precisa lutar por uma competição importante, para terminarmos o ano com orgulho. Ou então, que nos faça unir e lutar por qualquer coisa. Claro que no futebol tem outros fatores, mas nós precisamos ter essa ambição, de brigar até o final. Sempre busquei isso na vida e uma das razões de vir para o São Paulo é ter a possibilidade de lutar por títulos. Se não, eu ficava na Europa", disse Cédric Soares em entrevista ao podcast oficial do clube.
Depois de encerrar seu vínculo com o Arsenal e ficar livre no mercado, o lateral direito português acertou com o São Paulo no último mês de janeiro. Até agora, foram 35 jogos na temporada e duas assistências.
Atuando como ala pelo lado direito, no esquema com três zagueiros do técnico Hernán Crespo, Cédric foi titular em 11 dos 13 jogos do argentino no comando do Tricolor.
O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 32 pontos. Por outro lado, os mineiros são o 3º colocado, com 41 pontos.
Chegada ao São Paulo
Contratado pelo São Paulo no começo do ano, o português Cédric Soares é dono da lateral direita da equipe. Aos 33 anos e em sua primeira experiência fora da Europa, o jogador falou sobre sua chegada ao Tricolor e revelou uma conversa com o ex-zagueiro Miranda.
"Foi uma história engraçada. Encontrei o Miranda em Portugal, nem tínhamos combinado. Na mesma noite, recebi a notícia de que eu poderia vir para o São Paulo. Aí eu fui falar com o Miranda e contei que ia para o São Paulo. Foi engraçado, fiquei bem animado. Fiquei mais surpreendido quando cheguei. O clube é ainda maior do que eu imaginava. Já tinha uma ideia, mas quando cheguei percebi que a dimensão era gigante mesmo", contou.
Revelado pelas categorias de base do Sporting e com passagens por Académica, Southampton, Arsenal e Fulham, Cédric Soares dividiu vestiário com Miranda, ex-zagueiro do São Paulo, na Inter de Milão entre janeiro e junho de 2019.