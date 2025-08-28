Topo

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Athletico-PR x Corinthians

28/08/2025 15h30

A CBF divulgou, na madrugada desta quinta-feira, os áudios do VAR no gol anulado do Athletico-PR durante o duelo com o Corinthians, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, terminou com a vitória do Timão por 1 a 0.

O lance ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0. Em jogada pelo lado esquerdo, Viveros caiu em dividida com André Ramalho, a bola tocou em seu braço e sobrou para Benavídez, que bateu cruzado e marcou.

Logo após a jogada, o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, alertou Rodrigo D'Alonso Ferreira, comandante do VAR sobre um possível toque no braço: "Eles (os jogadores) estão pedindo mão, tá, D'Alonso?".

Rodrigo D'Alonso identificou um toque não intencional, mas logo percebe que houve uma mudança da trajetória da bola. Assim, o árbitro de vídeo pediu para Wilton Pereira analisar o lance. "Wilton, recomendo revisão para você analisar essa mão dele (Viveros). Quando ele cai, o passe é totalmente com a mão. Depois você vê essa questão tática. A bola ia para frente, mas foi totalmente para trás. Foi o passe para o gol".

Com um minuto de análise, Wilton Pereira seguiu a revisão prévia do árbitro de vídeo e decidiu anular o gol. "D'Alonso, essa mão tem um impacto tático. Ele vai com o braço e esse movimento adicional (do braço) acaba impactando na jogada. Sem cartão, ok?".

Após o gol anulado, o Athletico-PR continuou pressionando o Corinthians, mas não conseguiu chegar ao empate.

Agora, o Corinthians recebe o Athletico-PR no dia 10 de setembro (quarta-feira), pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e o Timão tem a vantagem do empate.



