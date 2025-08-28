Topo

CBF define árbitro do clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão

Ramon Abatti Abel foi o árbitro do jogo entre Atlético-MG e São Paulo no Brasileirão - Gilson Lobo/AGIF
28/08/2025 18h21

A CBF divulgou nesta quinta-feira os árbitros designados para os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a entidade, o catarinense Ramon Abatti Abel irá apitar o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na tarde deste domingo, na Neo Química Arena.

A decisão foi transmitida em audiência pública, no canal de YouTube oficial da CBF. A escala completa, com todos os assistentes e o responsável pelo VAR, ainda não foi disponibilizada no site da entidade.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste domingo, em Itaquera.

O Derby marcará o reencontro entre os rivais menos de um mês após o duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão levou a melhor por 3 a 0 no placar agregado.

A equipe de Dorival Júnior chega embalada por duas vitórias consecutivas na temporada, ambas fora de casa. O Timão ocupa o 11º lugar da tabela de classificação do Brasileirão, com 25 pontos conquistados.

Já o Palmeiras vive uma sequência invicta de oito partidas na Série A, com três triunfos seguidos. O Verdão luta pelo título nacional e está na vice-liderança, com 42 pontos, quatro a menos que o primeiro colocado Flamengo.

