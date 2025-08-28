Campeões sub-20 têm saídas e pouco espaço no Fla com ex-mentor Filipe Luís

Os Garotos do Ninho novamente orgulharam a "Nação" e sagraram-se bicampeões mundiais sub-20 no último sábado, em vitória emocionante nos pênaltis sobre o Barcelona. Porém, mesmo com as conquistas relevantes, alguns dos destaques estão de malas prontas e a maioria tem poucas perspectivas de aproveitamento no profissional com o ex-mentor Filipe Luís.

Matheus Gonçalves e Lorran de saída

Autor de um dos gols sobre o Barcelona, Lorran será emprestado ao Pisa, da Itália Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Dois jogadores considerados grandes promessas da base rubro-negra estão nos últimos detalhes para deixar o Fla: o ponta Matheus Gonçalves e o meia Lorran.

Matheus Gonçalves - que perdeu um pênalti contra o Barcelona — se transferiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele também tinha propostas do Cruzeiro e do CSKA, da Rússia, mas o Flamengo deu preferência aos sauditas, que fizeram uma oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual).

Já Lorran será emprestado ao Pisa, da primeira divisão da Itália. Ele foi o autor do primeiro gol no empate por 2 a 2 com o Barcelona, que levou a decisão para os pênaltis.

Capitão gera proposta e sondagens

Zagueiro e capitão Iago foi autor de um dos gols do Flamengo sobre o Barcelona, no Mundial sub-20 Imagem: Divulgação/Conmebol

Capitão do sub-20 e autor do outro gol sobre os espanhóis, o zagueiro Iago tem sido bastante assediado pelo mercado interno e externo. Recentemente o Flamengo recusou uma proposta do Bahia e tem recebido consultas de clubes estrangeiros.

Porém, apesar do destaque, Iago não tem sido aproveitado entre os profissionais. O jovem foi relacionado em algumas oportunidades, mas soma apenas um jogo no time de cima. O UOL apurou que, a princípio, ele continua no sub-20 mesmo estando no último ano na categoria.

Filipe Luís era o técnico do 1º título mundial

Filipe Luís nos tempos de técnico do sub-20 do Flamengo, em 2024 Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Hoje no profissional, Filipe Luís foi o técnico do 1º título mundial sub-20 do Flamengo, em 2024, contra o Olympiacos, da Grécia. E muitos dos atletas da conquista de 2025 passaram em suas mãos.

Daquela final contra os gregos, por exemplo, nada menos do que oito jogadores estavam em campo contra o Barcelona: Daniel Sales, Iago, João Victor, Guilherme, João Alves, Matheus Gonçalves, Felipe Teresa e Shola.

Alguns já foram negociados

Do primeiro título mundial há também quem já foi negociado pelo Flamengo. O lateral esquerdo Zé Welinton, por exemplo, se transferiu para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. O Rubro-Negro manteve 30% de seus direitos econômicos.

Os meias Rayan Lucas e Caio Garcia estão emprestados para Sporting, de Portugal, e Botafogo-PB, respectivamente. Já o atacante Adriel não teve seu contrato renovado e se transferiu de maneira definitiva para o Santa Clara, de Portugal.

Wallace Yan é o único que já fincou raízes no profissional

Filipe Luís cumprimenta Wallace Yan após gol pelo Flamengo Imagem: Gilvan de Souza/Flamengo

Entre os campeões mundiais sub-20, o único que já fincou raízes na equipe profissional e tem sido aproveitado constantemente é Wallace Yan, que conquistou o título em 2024. O jovem atacante soma 25 jogos, sete gols e quatro assistências nesta temporada com o time de cima.

Filipe Luís costuma render elogios ao garoto e o protege quando o estilo provocativo em campo é questionado, como nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, quando provocou no jogo de ida e acabou perdendo um pênalti na volta, ocasião em que o Fla foi eliminado.

Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. Ele tem sido o foco das atenções, mas Lyanco não é santo, Everson e Hulk também não. Eles provocam. Entram nessas coisas de jogo. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder. E é assim mesmo. Desde que não tenha violência, tudo bem. Os dois times querem ganhar. O Atlético-MG venceu. O Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro pela frente.

Filipe Luís, após a eliminação para o Atlético-MG

Há quem esteja no elenco, mas à espera de uma chance

João Victor é bicampeão mundial sub-20 pelo Flamengo e coleciona passagens por seleções de base Imagem: Divulgação/Flamengo

Há também a situação dos Garotos do Ninho que já treinam entre os profissionais, mas ainda aguardam a chance de se firmar, casos do goleiro Dyogo Alves e do zagueiro João Victor.

Dyogo Alves atuou no primeiro título mundial sub-20 e hoje é considerado o terceiro goleiro do time profissional, estando atrás de Rossi e Matheus Cunha.

João Victor, de 18 anos, esteve como titular nas duas conquistas e tem a confiança de Filipe Luís, mas ainda recebe poucas oportunidades. Com convocações para a seleção brasileira de base, ele soma seis partidas no profissional, mas tem a concorrência pesada de zagueiros do quilate de Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, além do jovem Cleiton, que também é prata da casa, mas com 22 anos.

Já o atacante Joshua, em campo contra o Barcelona, teve o sabor de fazer um gol no profissional. Foi sobre o Botafogo-PB, na Copa do Brasil deste ano, mas o jovem acabou não tendo sequência e tem sido mais aproveitado no sub-20.

Filipe Luís esteve no Maracanã e assistiu ao título sub-20

Apesar de não estar aproveitando tanto seus antigos pupilos, Filipe Luís esteve presente no Maracanã na final do sub-20 contra o Barcelona. Ele assistiu ao jogo da tribuna do estádio e preferiu não tirar os holofotes da garotada e do técnico Bruno Pivetti. Após a goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, porém, ele fez questão de parabenizar os Garotos do Ninho.