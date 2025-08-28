Campeões sub-20 têm saídas e pouco espaço no Fla com ex-mentor Filipe Luís
Os Garotos do Ninho novamente orgulharam a "Nação" e sagraram-se bicampeões mundiais sub-20 no último sábado, em vitória emocionante nos pênaltis sobre o Barcelona. Porém, mesmo com as conquistas relevantes, alguns dos destaques estão de malas prontas e a maioria tem poucas perspectivas de aproveitamento no profissional com o ex-mentor Filipe Luís.
Matheus Gonçalves e Lorran de saída
Dois jogadores considerados grandes promessas da base rubro-negra estão nos últimos detalhes para deixar o Fla: o ponta Matheus Gonçalves e o meia Lorran.
Matheus Gonçalves - que perdeu um pênalti contra o Barcelona — se transferiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele também tinha propostas do Cruzeiro e do CSKA, da Rússia, mas o Flamengo deu preferência aos sauditas, que fizeram uma oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual).
Já Lorran será emprestado ao Pisa, da primeira divisão da Itália. Ele foi o autor do primeiro gol no empate por 2 a 2 com o Barcelona, que levou a decisão para os pênaltis.
Capitão gera proposta e sondagens
Capitão do sub-20 e autor do outro gol sobre os espanhóis, o zagueiro Iago tem sido bastante assediado pelo mercado interno e externo. Recentemente o Flamengo recusou uma proposta do Bahia e tem recebido consultas de clubes estrangeiros.
Porém, apesar do destaque, Iago não tem sido aproveitado entre os profissionais. O jovem foi relacionado em algumas oportunidades, mas soma apenas um jogo no time de cima. O UOL apurou que, a princípio, ele continua no sub-20 mesmo estando no último ano na categoria.
Filipe Luís era o técnico do 1º título mundial
Hoje no profissional, Filipe Luís foi o técnico do 1º título mundial sub-20 do Flamengo, em 2024, contra o Olympiacos, da Grécia. E muitos dos atletas da conquista de 2025 passaram em suas mãos.
Daquela final contra os gregos, por exemplo, nada menos do que oito jogadores estavam em campo contra o Barcelona: Daniel Sales, Iago, João Victor, Guilherme, João Alves, Matheus Gonçalves, Felipe Teresa e Shola.
Alguns já foram negociados
Do primeiro título mundial há também quem já foi negociado pelo Flamengo. O lateral esquerdo Zé Welinton, por exemplo, se transferiu para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. O Rubro-Negro manteve 30% de seus direitos econômicos.
Os meias Rayan Lucas e Caio Garcia estão emprestados para Sporting, de Portugal, e Botafogo-PB, respectivamente. Já o atacante Adriel não teve seu contrato renovado e se transferiu de maneira definitiva para o Santa Clara, de Portugal.
Wallace Yan é o único que já fincou raízes no profissional
Entre os campeões mundiais sub-20, o único que já fincou raízes na equipe profissional e tem sido aproveitado constantemente é Wallace Yan, que conquistou o título em 2024. O jovem atacante soma 25 jogos, sete gols e quatro assistências nesta temporada com o time de cima.
Filipe Luís costuma render elogios ao garoto e o protege quando o estilo provocativo em campo é questionado, como nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, quando provocou no jogo de ida e acabou perdendo um pênalti na volta, ocasião em que o Fla foi eliminado.
Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. Ele tem sido o foco das atenções, mas Lyanco não é santo, Everson e Hulk também não. Eles provocam. Entram nessas coisas de jogo. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder. E é assim mesmo. Desde que não tenha violência, tudo bem. Os dois times querem ganhar. O Atlético-MG venceu. O Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro pela frente.
Filipe Luís, após a eliminação para o Atlético-MG
Há quem esteja no elenco, mas à espera de uma chance
Há também a situação dos Garotos do Ninho que já treinam entre os profissionais, mas ainda aguardam a chance de se firmar, casos do goleiro Dyogo Alves e do zagueiro João Victor.
Dyogo Alves atuou no primeiro título mundial sub-20 e hoje é considerado o terceiro goleiro do time profissional, estando atrás de Rossi e Matheus Cunha.
João Victor, de 18 anos, esteve como titular nas duas conquistas e tem a confiança de Filipe Luís, mas ainda recebe poucas oportunidades. Com convocações para a seleção brasileira de base, ele soma seis partidas no profissional, mas tem a concorrência pesada de zagueiros do quilate de Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, além do jovem Cleiton, que também é prata da casa, mas com 22 anos.
Já o atacante Joshua, em campo contra o Barcelona, teve o sabor de fazer um gol no profissional. Foi sobre o Botafogo-PB, na Copa do Brasil deste ano, mas o jovem acabou não tendo sequência e tem sido mais aproveitado no sub-20.
Filipe Luís esteve no Maracanã e assistiu ao título sub-20
Apesar de não estar aproveitando tanto seus antigos pupilos, Filipe Luís esteve presente no Maracanã na final do sub-20 contra o Barcelona. Ele assistiu ao jogo da tribuna do estádio e preferiu não tirar os holofotes da garotada e do técnico Bruno Pivetti. Após a goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória, porém, ele fez questão de parabenizar os Garotos do Ninho.
Excelente título, muito especial. Foi legal ter vindo. Passou um filme na minha cabeça, mas sinceramente não analisei nada do jogo. Sentei na arquibancada e desfrutei... Não tanto porque não foi fácil (risos). Mas o Flamengo é especial. Sempre tem essas loucuras e vitórias que entram na memória. Que bom que eu estava aqui, tenho história para contar e estava do lado da minha esposa e filhos.
Filipe Luís