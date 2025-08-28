Brasil vence República Dominicana e avança às semifinais da Americup de basquete masculino
A Seleção Brasileira de basquete masculino está nas semifinais da Americup. Na tarde desta quinta-feira, a equipe venceu a República Dominicana por 94 a 82, em jogo disputado no Ginásio Polideportivo Alexis Arguello, em Managua, na Nicarágua. O destaque foi o armador Georginho, que foi o cestinha da partida, com 28 pontos.
Agora, a Seleção Brasileira aguarda o vencedor entre Estados Unidos e Uruguai nas semifinais. As duas seleções entram em quadra logo mais, às 18h40 (de Brasília) desta quinta-feira.
O Brasil volta à quadra neste sábado, com horário a definir, novamente no Ginásio Polideportivo Alexis Arguello. Caso enfrente os Estados Unidos nas semifinais, buscará revanche após perder para os norte-americanos na fase de grupos, por 90 a 78.
O jogo
A partida começou melhor para a República Dominicana, que saiu na frente no primeiro quarto. Os armadores Montero e Feliz combinaram para dez pontos e, assim, deram uma vantagem inicial de 25 a 18 aos dominicanos.
Atrás no placar, o Brasil reagiu no segundo quarto. Mesmo com a desvantagem de sete pontos, a equipe de Petrovic limitou a República Dominicana a apenas 17 pontos no período e contou com oito tentos de Yago para ir ao intervalo com o placar de 47 a 42.
Na volta do intervalo, o Brasil encaminhou sua vitória. Em cinco minutos do terceiro quarto, a Seleção abriu 14 pontos de vantagem, contando com grande desempenho de Caboclo, Georginho, Yago e Gui Deodato.
Além disso, o Brasil ganhou outro reforço no terceiro quarto. Faltando quatro minutos para o término do período, o armador Montero, da República Dominicana, deu uma cabeçada em Reynan e foi expulso de quadra. Sem o melhor jogador adversário, a equipe de Petrovic foi ao último período vencendo por 75 a 61.
No último quarto do duelo, a Seleção Brasileira administrou a vantagem e confirmou a classificação para as semifinais, fechando o jogo em 94 a 82.