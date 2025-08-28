Topo

Bicampeão, Palmeiras divulga inscritos para o Mundial sub-17; veja lista

28/08/2025 14h37

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras divulgou a lista dos 20 atletas inscritos para o Mundial de Clubes sub-17. O torneio terá início nesta segunda-feira e será disputado na cidade de Córdoba, em solo espanhol. O elenco alviverde já está a caminho da Espanha.

O sub-17 do Palmeiras está no Grupo C do Mundial e enfrentará três clubes espanhóis na primeira fase: Córdoba, Real Betis e Real Madrid. Clubes como Barcelona, Benfica-POR, Como-ITA, Corinthians, Pogba Academy-FRA, Racing-ARG, River Plate-ARG e Sevilla-ESP também participam do torneio.

A primeira partida do Palmeiras acontece já nesta segunda-feira (01), às 15h30 (de Brasília), contra o Real Betis. Depois, o Verdão encara o Cordoba, na terça-feira no mesmo horário. Por fim, fecha a fase de grupos diante do Real Madrid, às 17h15 de quinta-feira.

Na primeira fase do Mundial sub-17, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros, garantem vaga nas quartas de final.

O sub-17 alviverde é bicampeão do Mundial da categoria, tendo conquistado a taça de forma consecutiva em 2018 e 2019. No primeiro título, as Crias da Academia do Verdão bateram o Real Madrid por 4 a 2, enquanto em 2019, venceram o Legánes, também da Espanha, por 2 a 1 na decisão.

Confira os jogadores inscritos pelo Palmeiras no Mundial sub-17:

  • Goleiros: Luiz Fernando (08) e Pedro Henrique (08);

  • Laterais: Derick (08) e Kauã Nunes (08);

  • Zagueiros: Fred (08), Guilherme Lira (09), Luccas Ramon (08) e Luiz Santana (08);

  • Meio-campistas: Niakson (09), Lucas Quitzau (08), Luis Pacheco (08), Ruan Yago (09) e Vinicius (08);

  • Atacantes: Eduardo (09), Juan Francisco (08), Juan Gabriel (08), Kaique Gabriel (09), Lucas Gabriel (08), Thauan (09) e Wesley (08).

