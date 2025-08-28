US Open: 'Bia Haddad tem totais condições de avançar', diz Rafael Siviero

Bia Haddad Maia tem condições de repetir na atual edição do US Open a campanha de 2024, avaliou Rafael Siviero no UOL News. O comentarista destacou a importância da consistência para a brasileira seguir avançando no torneio.

Após vitória convincente, Bia terá pela frente Maria Sakkari, ex-número 3 do mundo, mas em fase instável. A brasileira precisa defender os pontos das quartas de final do ano passado para se manter no top 30 do ranking.

Sem dúvidas é uma grande oportunidade dela de ir para a segunda semana, que seria chegar às oitavas de final, uma coisa que não acontece justamente desde o US Open do ano passado.

Ela tem uma boa chance. Uma terceira rodada acessível, que ela tem totais condições de ganhar e avançar para as oitavas de final. E aí, quem sabe, seguir avançando e repetir o desempenho dela do ano passado.

Rafael Siviero, comentarista

