Bia Haddad derrota suíça e avança para a terceira rodada do US Open

Na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Bia Haddad venceu a suíça Viktorika Golubic, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. É o segundo melhor resultado no campeonato. No ano passado, Bia se tornou a primeira brasileira a chegar às quartas de final do US Open desde Maria Esther Bueno.

Making moves in NYC? Beatriz Haddad Maia earns her place in R3 in straight sets against Golubic.#USOpen pic.twitter.com/a00Z8wzvPo ? wta (@WTA) August 28, 2025

Para a próxima partida de simples, a brasileira enfrentará a grega Maria Sakkari, que derrotou, nesta quarta-feira, a húngara Anna Bondar, por 2 a 0. A data e o horário do jogo ainda serão definidos. Já na chave de duplas, Bia estreia ao lado da alemã Laura Siegemund nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), contra a dupla formada pela norte-americana Caty Mcnally e a australiana Maya Joint.

"Bom, para mim foi uma partida muito boa mentalmente. Jogamos algumas vezes antes, eu venci ela (Golubic) uma vez, mas as últimas quatro partidas eu perdi. Então, eu sabia que seria uma batalha difícil. Ela é uma jogadora boa, com ótimas habilidades. Acho que hoje eu fui forte mentalmente. Não foi o melhor tênis, eu não fui agressiva do jeito que eu queria, mas eu estava lutando, dando meu 100%", comentou em entrevista pós jogo.

Quando questionada sobre a torcida brasileira, Bia disse que "é muito especial". "Eu não me comparo com Guga ou com Maria Esther Bueno, mas eu dou meu 100% para tentar ser um pouco como eles e dar um pouco de felicidade para a torcida", afirmou.

O jogo

Durante o primeiro set, Bia Haddad deu trabalho para que Golubic conseguisse confirmar, quebrando dois de três games de saque que a suíça teve. A paulista fechou o set em 6/1 com um saque sólido, sem nenhuma dupla falta.

A brasileira continuou aproveitando os erros não forçados em jogadas simples de Golubic durante o segundo set, mas acabou se complicando quando foi sacar para o jogo no 5/4, tendo dois break points contra. Bia se mostrou sólida para conseguir virar o game e fechar em 6/4.