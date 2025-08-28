Bia Haddad domina suíça e avança para pegar freguesa na 3ª fase do US Open

Depois de uma estreia nervosa e com pitada de drama no fim, Beatriz Haddad Maia teve muito menos problemas para avançar à terceira rodada do US Open. Nesta quinta-feira, a brasileira de 29 anos, atual #22 do mundo, fez uma apresentação consistente, sem perdoar os 31 erros não forçados da rival, a suíça Viktorija Golubic (32 anos, #72). Assim, triunfou por 6/1 e 6/4, em 1h33min, e deu um passo importante no torneio nova-iorquino.

Em sua quinta participação a chave principal do torneio, Bia alcança a terceira fase pela segunda vez. A primeira foi no ano passado, quando avançou até as quartas de final. O próximo obstáculo para a brasileira no US Open será a grega Maria Sakkari (#64), que derrotou a húngara Anna Bondar (#97) por 6/3 e 6/1 também nesta quinta-feira. Bia e Maria já se enfrentaram quatro vezes no circuito mundial, e a brasileira venceu todos os duelos.

Como aconteceu

Bia sai na frente, aproveitando-se de três erros não forçados de Golubic no quarto game. A suíça ainda salvou três break points, mas, no quarto, foi quebrada quando subiu à rede e não conseguiu vencer o ponto. Na sequência, a brasileira confirmou seu serviço e abriu 4/1. Golubic, por sua vez, continuava mal, e Bia voltou a quebrar o saque graças a mais quatro erros não forçados da adversária no sexto game. Pouco depois, a paulista fechou a parcial em 6/1 após 33 minutos de jogo.

Até ali, Bia somava dez winners e quatro erros não forçados contra dez bolas vencedoras e 13 falhas de Golubic. A brasileira entendeu bem a partida. Vendo que a oponente errava mais, apostou em jogar pontos mais longos, sem agredir tanto, mas mantendo a bola em jogo e desafiando a suíça a atacar e correr mais riscos. Foi o que aconteceu. Golubic continuou errando mais e Bia abriu uma quebra de vantagem no terceiro game. Era só o que ela precisava. A europeia até conquistou dois break points no décimo game, mas a paulista salvou ambos. Primeiro, indo bem à rede. Depois, contando com um erro da oponente. Dois pontos depois, Bia já comemorava a vitória.