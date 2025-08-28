Topo

Esporte

Bia comemora evolução mental e prevê 'batalha' contra Sakkari: 'Pronta para brigar bastante'

Nova York

28/08/2025 15h20

Beatriz Haddad Maia não escondeu a alegria e o alívio pela boa performance exibida nesta quinta-feira, em sua segunda partida no US Open. Ela superou a suíça Viktorija Golubic por 6/1 e 6/4 após dar um susto nos fãs diante das oscilações físicas e emocionais na partida de estreia, na terça.

Desta vez, Bia não hesitou e mostrou sua força mental nos momentos mais decisivos do confronto. "Acho que hoje eu estava muito sólida mentalmente, não estava com meu melhor tênis, menos agressiva do que gostaria, mas eu estava lutando independente do que estava acontecendo no jogo", comentou a brasileira, ainda em quadra.

Contra Golubic, Bia vinha de um retrospecto negativo: apenas uma vitória em quatro jogos. "Foi um jogo muito mental da minha parte. Nós já jogamos algumas vezes contra, eu a venci uma vez e perdi outras quatro. Então, sabia que seria uma batalha. Ela é uma ótima jogadora, muito habilidosa."

Apesar de ter fechado o jogo em sets diretos, sem a carga emocional de outros duelos desta temporada, Bia celebrou ter superado mais uma "batalha". "Esses jogos difíceis, essas grandes batalhas são os momentos em que são construídas as grandes jogadoras. Todo mundo sente a pressão e todos os sentimentos como nervosismo. É muito difícil, em primeiro lugar, jogarmos contra nós mesmas. Eu estive lutando muito internamente nos últimos jogos, mas estou feliz e vou trabalhar mais para melhorar meu jogo."

A número 1 do Brasil deve voltar à quadra no sábado para a partida da terceira rodada, contra a grega Maria Sakkari, ex-número três do mundo. A adversária é "freguesa" de Bia. Em quatro jogos no circuito, a brasileira venceu todos.

"A Sakkari é uma jogadora que já jogamos algumas vezes, eu a conheço. Nos conhecemos de vestiário. É uma jogadora que já esteve no topo, no Top 10 por muito tempo. É uma jogadora experiente. Eu me sinto pronta para brigar bastante e vamos ver, vamos estudar para o jogo", projetou Bia, em entrevista ao canal SporTV.

