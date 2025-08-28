Ben Askren mostra otimismo ao atualizar seu estado de saúde após transplante

Submetido a um transplante duplo de pulmão após sofrer com um quadro súbito e severo de pneumonia, que o deixou entre a vida e a morte, Ben Askren ainda se encontra em meio a um delicado processo de recuperação. Frequentemente, o ex-lutador do UFC tem se comunicado com seus fãs através de 'boletins médicos' gravados em vídeo por ele próprio, e a mais recente atualização sobre seu estado de saúde parece promissora.

Novamente através de um vídeo compartilhado nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ben Askren se mostrou otimista ao relatar sua evolução nos mais recentes passos do seu processo de recuperação. O veterano já se encontra em casa novamente após ter precisado ser internado novamente no hospital por conta de uma infecção.

"Quanto a mim, parece que estou me gabando, porque está tudo bem. Bate na madeira. Tomara que continue assim. Tive várias consultas ontem e tudo estava ótimo, tudo está indo em uma direção positiva. Obviamente, eu ainda estou magro, não estou 100%, mas está ficando bem positivo, (estou) começando a andar sem andador. Só tenho boas notícias para vocês. Está começando a ficar muito bom mesmo", contou Askren.

Relembre o caso

Askren foi hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia e uma grave infecção bacteriana (estafilococos). Com um estado clínico grave, o ex-lutador do UFC viu sua esposa assumir as redes sociais para, além de atualizar seus fãs, levantar 'vaquinhas' online, para lidar com os custos hospitalares. Durante boa parte da internação, Ben sequer estava consciente.

No auge do processo de reabilitação, Askren estava sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. E, como não poderia deixar de ser, o ex-UFC perdeu bastante massa corporal ao longo do tratamento e transplante: mais precisamente 22,6 kg em apenas 45 dias. Depois que foi submetido a um transplante duplo de pulmão, o quadro, aos poucos, foi melhorando até que o veterano recebesse alta do hospital.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok