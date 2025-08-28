Topo

Esporte

Bahia x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/08/2025 05h30

Bahia e Fluminense entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bahia se classificou ao eliminar o Retrô nas oitavas de final. Após vencer em casa por 3 a 2, o Tricolor baiano segurou o placar em 0 a 0 na volta e ficou com a vaga.

O Fluminense avançou ao superar o Internacional. A equipe de Renato Gaúcho venceu o primeiro confronto por 2 a 1, no Maracanã, e empatou em 1 a 1, em Porto Alegre.

Chaveamento do mata-mata está definido. Quem avançar no duelo terá pela frente o vencedor do confronto no clássico entre Vasco e Botafogo.

Bahia x Fluminense -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

