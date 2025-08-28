Bahia sofre, mas vence Flu em casa com assistência do convocado Jean Lucas
O Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e largou na frente nas quartas de final da Copa do Brasil.
Luciano Juba fez o gol do jogo já nos minutos finais. O lateral recebeu assistência de Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira, contou com um desvio de Guga e venceu Fábio.
O Fluminense teve um gol anulado e um pênalti cancelado durante a partida. A equipe carioca criou as principais chances até levar o gol.
O jogo de volta será realizado somente no dia 10 de setembro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Bahia pode até empatar para avançar. Vitória do Fluminense por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Triunfo carioca por dois gols ou mais dará a vaga ao Tricolor das Laranjeiras.
Os dois times ainda têm um compromisso antes da Data Fifa. No domingo, o Fluminense visita o Santos, às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Bahia encara o Mirassol, também como visitante. Os dois jogos valem pela 22ª rodada do Brasileirão.
Fim eletrizante com brilho de convocado
Bahia e Fluminense faziam um jogo sem muitas emoções até a reta final. O time carioca havia criado as principais chances, mas viu Serna viver uma noite azarada — ele teve um gol anulado por impedimento causado pelo bico da chuteira e tocou com a mão na bola em outra chance clara.
Bastou o mínimo espaço para o convocado Jean Lucas desequilibrar. No único momento de descuido do combatente meio de campo do Fluminense, o camisa 6 encontrou Luciano Juba, que não perdoou e fez o gol da vitória do Tricolor de Aço na Fonte Nova. Antes disso, a dupla já havia se conectado, mas com Juba servindo Jean, que acertou a trave.
O gol destravou o jogo. O Fluminense se lançou ao ataque, teve um pênalti marcado e, posteriormente, cancelado com auxílio do VAR. O Bahia se armou para o contra-ataque contra um rival exposto, mas não conseguiu ampliar a vantagem.
Lances importantes e gols
Na trave! Luciano Juba cobrou falta em direção à área. Jean Lucas apareceu no meio da defesa do Fluminense e testou firme, buscando o canto esquerdo baixo de Fábio. A bola bateu no pé da trave e não entrou.
Ronaldo salva o Bahia. Canobbio avançou pela esquerda e lançou Serna na frente. Luciano Juba deu um carrinho para cortar, mas se atrapalhou com Arias. A bola sobrou para o uruguaio do Fluminense. Cara a cara com Ronaldo, ele tentou bater no canto direito do goleiro, que esticou a perna e salvou.
Fluminense tem gol anulado. Após cobrança de escanteio, Martinelli desviou na primeira trave, e Serna apareceu na segunda para completar para as redes. O gol foi checado pelo VAR, que identificou impedimento do atacante colombiano, que estava com o bico da chuteira à frente da defesa adversária.
Que loucura! Já no segundo tempo, o Fluminense chegou de novo por meio do escanteio. Após cobrança de Renê, Luciano Juba falhou no corte, e a bola sobrou para Serna na segunda trave. Ele dominou como deu, ajeitou para finalizar, mas viu ela tocar no seu braço. Desequilibrado, o colombiano bateu, ela desviou e sobrou para Thiago Silva, caído, completar. O lance foi paralisado por falta de Serna.
Polêmica. Martinelli recebeu passe dentro da área e foi travado por Jean Lucas. Os jogadores do Fluminense pediram pênalti, mas o árbitro Raphael Claus e o VAR não interpretaram assim.
Perdeu! O Bahia assustou em cobrança de escanteio. Após a batida, David Duarte completou na primeira trave, e Fábio espalmou para frente. Tiago pegou como deu na sobra e acabou mandando para fora.
Ronaldo faz defesa importante. Após bate e rebate na área do Bahia, a bola sobrou para Nonato. O volante emendou um voleio como deu e mandou no meio do gol. Ronaldo exitou, não conseguiu ter impulsão, mas mandou para escanteio.
Luciano Juba faz a festa na Fonte Nova: 1 a 0. Jean Lucas recebeu com espaço no campo de defesa e lançou Luciano Juba nas costas de Thiago Silva. O camisa 46 dominou, invadiu a área, cortou Guga e bateu. Ela desviou no lateral, enganou Fábio e entrou.
Pênalti cancelado para o Flu! Soteldo recebeu dentro da área, levou para a direita e bateu. A bola explodiu no cotovelo de Arias, e Claus marcou o pênalti. Chamado pelo VAR, o juiz paulista viu que o braço estava junto ao corpo e cancelou a marcação.
Perdeu! Em contra-ataque, Erick Pulga foi lançado nas costas da defesa, driblou Fábio e tentou bater desequilibrado. A bola morreu na rede pelo lado de fora.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 1 x 0 FLUMINENSE
Data e horário: 28 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Competição: Ida das quartas de final da Copa do Brasil
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gol: Luciano Juba (40'/2°T)
Cartões amarelos: Renê (FLU), Lucho Rodríguez (BAH)
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Cauly (Tiago) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato (Acosta) e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho