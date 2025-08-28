Bahia e Fluminense fazem primeiro confronto das quartas da Copa do Brasil

Com a expectativa de um jogo equilibrado, Bahia e Fluminense vão se enfrentar, em Salvador, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo começa às 19h30 com a promessa da torcida baiana de lotar a Arena Fonte Nova. O jogo de volta vai acontecer no Maracanã no dia 10 de setembro.

Recentemente, dia 9, os dois tricolores mediram forças pela 19ª rodada do Brasileirão, na mesma Fonte Nova, com um eletrizante empate por 3 a 3. Na Copa do Brasil, o time baiano eliminou nas oitavas o modesto Retrô-PE, com vitória em casa (3 a 2) e empate (0 a 0) fora. Enquanto isso, o Fluminense derrubou o Internacional: venceu em Porto Alegre (RS) por 2 a 1 e carimbou a vaga no Rio com o empate por 1 a 1.

O técnico Renato Gaúcho, que tem fama de 'copeiro', está de olho na competição, tanto que poupou vários titulares diante do Red Bull Bragantino, sábado, em Bragança Paulista, onde o time carioca perdeu por 4 a 2.

Perdeu uma série invicta de sete jogos, com três vitórias seguidas. A nona posição, com 27 pontos, é um motivo a mais para o clube mirar a Copa do Brasil. Nesta competição, o Fluminense levantou a taça somente em 2007, por coincidência, com Renato Gaúcho no comando.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Thiago Silva, que estava afastado dos gramados desde o início do mês por conta de uma lesão na coxa direita. Totalmente recuperado, ele está à disposição da comissão técnica e deve aparecer ao lado de Freytes para emprestar a sua experiência à defesa e também ao time.

Além de Manoel, que vai sair para a entrada do capitão, outras mudanças são esperadas, mesmo porque alguns titulares foram poupados em Bragança Paulista. Os laterais, Guga e Gabriel Fuentes, o volante Facundo Bernal, o meia Luciano Acosta e o centroavante Germán Cano saem para as entradas de Samuel Xavier, Renê, Martinelli, Nonato e Everaldo, respectivamente.

Além disso, Renato Gaúcho ganhou outras opções para reforçar seu banco de reservas. O zagueiro Ignácio, recuperado de uma lesão no joelho direito, viajou para a capital baiana, assim como o volante Otávio, que não entra em campo desde março, quando rompeu o tendão de aquiles da perna direita.

O zagueiro Igor Rabello, o meia Lucho Acosta e o atacante Santi Moreno, reforços anunciados nesta janela de transferências, também serão opções. De outro lado, o meia Ruben Lezcano e o atacante Joaquín Lavega esperam por uma chance. Eles chegaram ao clube no início da temporada como promessas do futebol sul-americano, mas não têm sido utilizados.

Invicto há oito jogos, o Bahia está confiante por duas vitórias consecutivas, a última por 2 a 0 sobre o Santos. No Brasileirão, ocupa a quarta posição com 36 pontos, dez atrás do líder Flamengo.

O clube também ganhou evidência nesta semana pela convocação do volante Jean Lucas à seleção brasileira. O jogador foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, que se machucou durante jogo pelo Newcastle-ING. Um marco histórico, afinal o Bahia voltou a ter um representante na seleção após 34 anos. O último chamado foi o meia Luis Henrique, na Copa América de 1991.

O goleiro João Paulo, contratado por empréstimo junto ao Santos, tem chance até de fazer sua estreia. Ele disputa a titularidade com Ronaldo, que não é considerado unanimidade entre os torcedores do "Esquadrão de Aço".

O atacante Erick Pulga também é novidade na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni. O atleta está de volta após seis jogos por conta de uma lesão na coxa esquerda. Ele enfrenta a concorrência de Cauly por uma vaga no ataque.

O zagueiro Luiz Gustavo e o atacante Mateo Sanabria, reforços para a sequência da temporada, não estarão disponíveis. O primeiro já defendeu o Vasco na Copa do Brasil e só poderá defender o time no Brasileirão, enquanto o segundo, contratado junto ao Al-Ain, está sem ritmo de jogo, já que não entra em campo desde o fim de junho.

O lateral-direito Gilberto, o zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e os atacantes Ademir e Michel Araújo estão no departamento médico e fora dos planos.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLUMINENSE

BAHIA - João Paulo (Ronaldo); Santiago Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga (Cauly), Willian José e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).