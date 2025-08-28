Topo

Esporte

Bahia divulga nova parcial de ingressos para duelo contra o Fluminense

28/08/2025 11h26

O Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou mais de 41 mil ingressos vendidos para o jogo na Arena Fonte Nova.

Na última parcial, divulgada na manhã da última quarta-feira pelo Tricolor de Aço, mais de 37 mil ingressos haviam sido comercializados. Os setores Norte, Leste, Oeste e Sudeste (inferiores) estão esgotados. Ainda restam alguns assentos disponíveis no estádio, que possui capacidade para mais de 48 mil pessoas.


Além de abrir vantagem na disputa por uma vaga na semifinal, o Bahia também busca chegar ao nono jogo de invencibilidade na temporada. A equipe de Rogério Ceni possui cinco vitórias e três empates nas últimas oito partidas. O time vem de três triunfos seguidos, contra Corinthians, Ceará e Santos.

O time baiano busca jogar a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. A equipe acabou eliminada nas nove vezes que disputou as quartas de final da competição.

Do outro lado, o Fluminense tenta levantar o troféu do torneio nacional pela segunda vez. O time de Renato Gaúcho vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Santos faz propostas por dois zagueiros argentinos

Gaúcho é prata em Mundial de judô após salvar quimono de enchente

Amor paterno? 'Diniz expôs Rayan e cometeu assédio moral', diz Casagrande

UFC encaminha luta entre Valter Walker e Mohammed Usman para card no Rio

Popó dispara contra Vitor Belfort e explica recusa a desafio

Decisivo e polêmico, Memphis Depay completa 50 jogos pelo Corinthians

Flaco López, atacante do Palmeiras, é convocado pela Argentina para as Eliminatórias

Memphis está certo: gramado sintético não tem defesa, diz Arnaldo

Flaco López, do Palmeiras, é convocado pela Argentina para as Eliminatórias

Bahia divulga nova parcial de ingressos para duelo contra o Fluminense

Arnaldo: Com Gui Negão, Corinthians não é mais dependente de Yuri Alberto