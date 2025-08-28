Bahia divulga nova parcial de ingressos para duelo contra o Fluminense

O Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou mais de 41 mil ingressos vendidos para o jogo na Arena Fonte Nova.

Na última parcial, divulgada na manhã da última quarta-feira pelo Tricolor de Aço, mais de 37 mil ingressos haviam sido comercializados. Os setores Norte, Leste, Oeste e Sudeste (inferiores) estão esgotados. Ainda restam alguns assentos disponíveis no estádio, que possui capacidade para mais de 48 mil pessoas.

??? ÚLTIMOS INGRESSOS! Setores Norte, Leste, Oeste e Sudeste (inferiores) esgotados. Mais de 41 mil já garantidos pra hoje na Fonte! Site da Arena e plataformas online da @ingresse são opção. Vale vaga numa inédita semifinal de Copa do Brasil para nosso clube. Detalhes aqui... pic.twitter.com/nbJPf0dss8 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 28, 2025

Além de abrir vantagem na disputa por uma vaga na semifinal, o Bahia também busca chegar ao nono jogo de invencibilidade na temporada. A equipe de Rogério Ceni possui cinco vitórias e três empates nas últimas oito partidas. O time vem de três triunfos seguidos, contra Corinthians, Ceará e Santos.

O time baiano busca jogar a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. A equipe acabou eliminada nas nove vezes que disputou as quartas de final da competição.

Do outro lado, o Fluminense tenta levantar o troféu do torneio nacional pela segunda vez. O time de Renato Gaúcho vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.