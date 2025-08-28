Bahia divulga nova parcial de ingressos para duelo contra o Fluminense
O Bahia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube confirmou mais de 41 mil ingressos vendidos para o jogo na Arena Fonte Nova.
Na última parcial, divulgada na manhã da última quarta-feira pelo Tricolor de Aço, mais de 37 mil ingressos haviam sido comercializados. Os setores Norte, Leste, Oeste e Sudeste (inferiores) estão esgotados. Ainda restam alguns assentos disponíveis no estádio, que possui capacidade para mais de 48 mil pessoas.
Além de abrir vantagem na disputa por uma vaga na semifinal, o Bahia também busca chegar ao nono jogo de invencibilidade na temporada. A equipe de Rogério Ceni possui cinco vitórias e três empates nas últimas oito partidas. O time vem de três triunfos seguidos, contra Corinthians, Ceará e Santos.
O time baiano busca jogar a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. A equipe acabou eliminada nas nove vezes que disputou as quartas de final da competição.
Do outro lado, o Fluminense tenta levantar o troféu do torneio nacional pela segunda vez. O time de Renato Gaúcho vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.