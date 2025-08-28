PVC: Cuca passa por cirurgia e deve ser demitido após deixar o hospital

Na iminência de ser demitido do Atlético-MG, Cuca passou por uma cirurgia no ombro e deve receber o aviso de desligamento após deixar o hospital, contou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, o procedimento é simples, e Cuca logo deve receber alta hospitalar.

O Cuca tinha uma cirurgia marcada no ombro. Imagina-se que o Cuca não será demitido no hospital. Ele pode sair da cirurgia, que é simples, voltar para casa e ser demitido.

Pode acontecer, tem gente dizendo que ele já caiu, mas não tenho nenhuma confirmação disso ainda. Ele ainda não caiu, pelo menos pela informação que eu tenho. Mas pode acontecer durante a tarde.

Paulo Vinícius Coelho

De acordo com PVC, a avaliação na cúpula do Galo é que o trabalho de Cuca bateu no teto e não apresenta mais evolução.

"O entendimento é que o trabalho não está conseguindo andar, está difícil de acertar uma forma do time jogar e talvez a mudança seja um formato para isso na opinião da diretoria, do Rubens Menin, do Rafael Menin, do Paulo Bracks, mas não tem uma definição até este momento."

"Vamos ver o que vai acontecer. O Cuca tem que, primeiro, sair do hospital", disse o colunista do UOL.

Ontem, na Arena MRV, o Atlético-MG perdeu por 2 a 0 para o rival Cruzeiro e se complicou na Copa do Brasil. A derrota no clássico, portanto, deve ter sido a última partida de Cuca nesta passagem pelo Galo.

