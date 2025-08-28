Atlético vê clima insustentável e deve demitir Cuca após derrota para rival

O clima no Atlético Mineiro está insustentável para a continuidade do treinador Cuca. Após passar por uma cirurgia no ombro na manhã de hoje, o técnico está em situação delicada, e sua permanência no clube está ameaçada.

Fontes revelam que uma reunião foi realizada entre a diretoria do Atlético e a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para discutir a continuidade de Cuca no comando da equipe. A decisão preliminar indica que não há condições de manter o treinador à frente do time, dada a insatisfação com os resultados recentes.

Com a pressão aumentando e a torcida exigindo mudanças, Cuca pode sair ainda hoje. A expectativa é que uma decisão oficial seja anunciada de forma rápida.

Na noite de quarta-feira, o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, em jogo válido pela partida de ida da Copa do Brasil, na Arena MRV.

Em 13 jogos em sua passagem atual pelo Galo, Cuca soma cinco vitórias, dois empates e seis derrotas.