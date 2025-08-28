Atlético virou 'time de papel'? Colunistas criticam trabalho de Cuca

O Atlético-MG não tem padrão coletivo e virou um "time de papel" , afirmou o comentarista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 na Arena MRV nas quartas de final da Copa do Brasil.

Segundo Arnaldo, o Galo tem um elenco recheado de opções em todos os setores, mas não tem uma equipe. Ele criticou o trabalho de Cuca em comparação ao de Leonardo Jardim.

O Atlético, que contratou vários jogadores na janela, é um bando de nomes, é um time de papel. O Reinier tá no Atlético, o Biel foi pro Atlético, o Dudu tá no Atlético, o Alexsander tá no Atlético, o Rony tá no Atlético, o Scarpa tá no Atlético, tá chegando o Ruan Tressoldi. É Everson atrás e o Hulk na frente: faz quanto tempo isso? Ou é o Everson que classifica o time defendendo pênalti, ou o Hulk que tira um coelho da cartola. Em termos de conjunto, o Atlético é patético.

O Cruzeiro deu um passo grande mesmo para se classificar. A diferença entre os times é muito grande e não é uma diferença de investimento, nem de nome -- é uma diferença de trabalho, de treinador e de conjunto.

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: 'O Cruzeiro é um time, o Atlético não é'

O colunista Walter Casagrande também criticou o padrão coletivo do Galo em relação à Raposa. Para Casão, o meio de campo do Cruzeiro engoliu o rival na Arena MRV.

"O time do Cruzeiro é muito melhor coletivamente do que o Atlético — o Cruzeiro é um time, o Atlético não é um time. O Atlético entra com 11 caras em campo e o Cruzeiro entra com um time, uma equipe para jogar. Segundo: o treinador do Cruzeiro, o Jardim, é muito mais atual do que é o Cuca também".

"O segredo é o meio-campo. Os dois volantes do Cruzeiro desequilibram na questão do passe, do posicionamento, do ritmo do jogo — acelera quando tem que acelerar, diminui quando tem que diminuir. Eles fazem a bola correr, não são eles que correm muito. Principalmente o Lucas Silva: muito cerebral. Não tem comparação de um time com outro, nem um treinador com outro, nesse momento", disse Casagrande.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra