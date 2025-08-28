Athletico-PR x Corinthians: em súmula, árbitro relata agressão a Hugo e copos atirados

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula do jogo entre Athletico-PR e Corinthians, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a agressão de um torcedor ao goleiro Hugo Souza e os objetos que foram atirados no campo da Ligga Arena. A partida terminou com vitória do Timão, por 1 a 0.

No documento, o árbitro escreveu que "aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Hugo Souza, da equipe do Corinthians, desferindo um empurrão e sendo contido em seguida por atletas e seguranças".

Além disso, ele registrou que, ao mesmo tempo, foram arremessados "vários copos no campo contendo líquidos não identificados vindo da torcida mandante". O ocorrido, segundo Wilton, se repetiu no momento em que a arbitragem se dirigiu ao túnel de acesso aos vestiários, após o apito final.

O ataque a Hugo Souza ocorreu já nos acréscimos do embate em Curitiba. Sem camisa, o torcedor do Furacão correu em direção ao atleta e o empurrou, sendo contido pelo zagueiro André Ramalho até a chegada dos seguranças.

O caso pode gerar punições ao Athletico-PR no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), como previsto pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", diz o artigo.

Vale lembrar que, em 2022, o Santos foi penalizado por uma situação semelhante. Um torcedor do Peixe invadiu o gramado da Vila Belmiro e tentou desferir um chute em Cássio, que à época defendia o Corinthians. No entanto, o goleiro do Timão foi defendido por Marcos Leonardo, então atacante do Alvinegro Praiano.

Como punição, o clube da Baixada Santista teve que pagar uma multa de R$ 35 mil e precisou mandar duas partidas da Copa do Brasil do ano seguinte com portões fechados.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

Já o Athletico-PR volta a campo um dia antes, no sábado, diante do Novorizontino, pela 24ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h30 na Ligga Arena.