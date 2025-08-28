Athletico-PR registra B.O. contra torcedor que agrediu Hugo Souza e repudia ato

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR se manifestou sobre a agressão de um torcedor ao goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no fim do jogo da última quarta, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil. O Timão venceu a partida por 1 a 0.

Em nota oficial, publicada nas redes sociais do clube, o Furacão informou que o torcedor foi contido por seguranças do estádio e conduzido às autoridades policiais. O Athletico registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o infrator, que não foi identificado como sócio do time paranaense.

"O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do clube", publicou o Furacão.

O clube, ainda, repudiou o ato e afirmou que acompanhará o andamento do processo criminal. O Athletico promete adotar medidas jurídicas cabíveis contra o torcedor.

"O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo. O clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator", disse a nota.

"O Athletico Paranaense reafirma seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte", finalizou.

O ataque a Hugo Souza ocorreu já nos acréscimos, aos 52 minutos do embate em Curitiba. Sem camisa, o torcedor correu em direção ao atleta e o empurrou, sendo contido pelo zagueiro André Ramalho até a chegada dos seguranças. O goleiro repudiou a atitude e cobrou punições.

O ato foi registrado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio na súmula do jogo pode gerar ganchos ao Athletico-PR no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), como previsto pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", diz o artigo.

Vale lembrar que, em 2022, o Santos foi penalizado por uma situação semelhante. Um torcedor do Peixe invadiu o gramado da Vila Belmiro e tentou desferir um chute em Cássio, que à época defendia o Corinthians. No entanto, o goleiro do Timão foi defendido por Marcos Leonardo, então atacante do Alvinegro Praiano.

Como punição, o clube da Baixada Santista teve que pagar uma multa de R$ 35 mil e precisou mandar duas partidas da Copa do Brasil do ano seguinte com portões fechados.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

Já o Athletico-PR volta a campo um dia antes, no sábado, diante do Novorizontino, pela 24ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h30 na Ligga Arena.