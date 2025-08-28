Arena Barueri tem novo naming rights e finaliza reformas com investimentos de R$ 70 milhões

As reformas da Arena Barueri foram finalizadas nesta quarta-feira, com a instalação de um novo sistema de iluminação e som. Com novo naming rights, o estádio, gerido por uma das empresas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, passa a se chamar Arena Crefisa Barueri.

"Arena Crefisa Barueri. Totalmente reformada e com show de luzes sincronizadas com som. Em breve traremos grandes espetáculos", celebrou Leila Pereira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leila Pereira (@leilapereira)

Além da conclusão da parte das luzes e som, também foram concluídas as obras de todos os bares, presentes em seis setores do estádio, mais os camarotes. Ao todo, são de quatro a sete bares por setor. O estádio, agora, também poderá receber shows, além de partidas de futebol, e deve ter o novo letreiro instalado em breve.

Em outubro de 2023, a Crefipar Participações e Empreendimentos S.A, uma das empresas de Leila Pereira, venceu a licitação e tornou-se responsável pela gestão do estádio por 35 anos. A empresária deu início à modernização da arena com novas pinturas nas partes interna e externa e instalação do novo gramado sintético.

A Arena Barueri tem sido, nos últimos anos, uma espécie de segunda casa para o Palmeiras. Geralmente, é lá que o clube manda seus jogos em caso de indisponibilidade do Allianz Parque por shows ou outros eventos. Neste ano, o Verdão disputou três jogos em Barueri, um pelo Paulista e dois pelo Brasileirão.

O estádio é a casa do sub-20 e da equipe feminina. As Palestrinas, até o último ano, eram mandantes no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Antes disso, também mandaram jogos em Vinhedo. Trazer a equipe feminina para Barueri foi uma mudança promovida por Leila Pereira após sua reeleição no fim de 2024.

Arena Barueri sofreu interdição da FPF neste ano

Em maio deste ano, a Federação Paulista de Futebol interditou a Arena Barueri para jogos organizados pela entidade. Na oportunidade, a portaria, publicada no site da federação justificou o veto do uso do estádio por "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público".

Na oportunidade, Leila Pereira enxergou a medida como abuso de poder e retaliação ao Palmeiras em função do não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF, à CBF. Desde o início, Leila manifestou apoio a Samir Xaud, que foi aclamado presidente.

A situação, porém, logo foi revertida e não atrapalhou o planejamento de jogos do Palmeiras, seja de sub-20, feminino ou profissional.