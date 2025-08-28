Topo

Esporte

Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis'

Curitiba

28/08/2025 09h38

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão sofrida pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, nos instantes finais da partida contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira. Ele também registrou que torcedores locais arremessaram no campo "vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados" na Arena da Baixada, em Curitiba.

"Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças", apontou o juiz. "Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante."

A invasão aconteceu quando o time paulista vencia por 1 a 0 o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do Corinthians reagiram rapidamente para conter o agressor, que foi retirado do gramado por seguranças. Pouco depois, o árbitro reiniciou a partida para a cobrança de uma falta e, em seguida, encerrou o jogo.

Wilton Pereira também registrou que a torcida do Corinthians acendeu sinalizadores nas arquibancadas. "Informo que foi feito o protocolo de anúncio no sistema de som e no telão."

O juiz ainda anotou que os copos descartáveis também foram lançados sobre o trio de arbitragem. "No momento em que a equipe de arbitragem deixava o campo de jogo para acessar o túnel em direção ao vestiário, foram arremessados vários copos descartáveis contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante."

O Corinthians garantiu a vitória com gol de Gui Negão, marcado aos 13 minutos do segundo tempo. O Athletico-PR chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por toque de braço. O duelo de volta será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Cruzeiro vende 30 mil ingressos para jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Davide destaca ambiente "hostil" em São Januário e justifica esquema com dois centroavantes

Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis'

Diniz elogia desempenho do time, mas reclama de pênalti não marcado para o Vasco contra o Botafogo

Zagueiro recusa vir ao Brasil, e Santos tenta contratar outro argentino

Leonardo Jardim analisa vitória do Cruzeiro e vê confronto contra o Atlético-MG em aberto

O que esperar da Conmebol após violência entre torcidas de Universidad de Chile e Independiente

Técnico do Athletico-PR, Odair Hellmann é expulso após fim de jogo e detona árbitro: "Sabia que ia ter problema"

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'

Cuca avalia derrota do Atlético-MG para o Cruzeiro e explica saída de Scarpa

Galvão pede paciência após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto'