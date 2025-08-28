Após sentir dores, Matheuzinho será reavaliado em reapresentação do Corinthians

O lateral direito Matheuzinho será reavaliado pelo Corinthians nesta sexta-feira, data em que o grupo se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava para dar início à preparação para o clássico contra o Palmeiras. O jogador foi substituído na etapa final do jogo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, por dores na coxa direita.

Matheuzinho passou por uma avaliação médica nesta quinta, mas será submetido a exames mais profundos para descobrir se houve lesão. A delegação alvinegra voltou da viagem de Curitiba no período da tarde.

O ala sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita aos 15 minutos do segundo tempo da partida na Ligga Arena, após uma arrancada. Ele precisou receber atendimento no gramado e deixou o jogo para a entrada de Félix Torres.

A situação preocupa e muito o técnico Dorival Júnior. Neste momento, o clube não tem um substituto para a posição e conta somente com o improvisado Félix. Recentemente, Léo Mana, que era o reserva imediato, foi emprestado ao Criciúma. O Timão também está impedido de ir ao mercado e reforçar o setor por conta de um transfer ban.

Em coletiva de imprensa, Dorival lamentou a possível perda de Matheuzinho. Vale lembrar que ele também não conta com Hugo, José Martínez, André Carrillo e Yuri Alberto, todos entregues ao DM.

"Preocupa bastante. Estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar, a equipe está crescendo. Vai nos fazer muita falta caso se confirme [a lesão]. Mas, temos que buscar soluções como temos feito a cada rodada. É uma pena, porque essa equipe poderia estar em outras condições no Brasileirão se tivéssemos todos os jogadores à disposição", disse o treinador

O Corinthians inicia os preparativos para o Derby nesta sexta-feira. A equipe terá duas sessões de treino para o duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico contra o Palmeiras, que marcará o reencontro entre os rivais menos de um mês após o confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil, está agendado para este domingo, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).