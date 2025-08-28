Topo

Esporte

Após derrota, Canobbio mira classificação do Fluminense no Maracanã: "Estamos vivos"

28/08/2025 21h52

O Fluminense perdeu do Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

A equipe carioca chegou a balançar a rede na etapa inicial, mas o lance foi anulado por impedimento. Já na reta final do segundo tempo, teve um pênalti marcado em campo por Raphael Claus, mas revertido após consulta no VAR.

Após o apito final, o atacante Canobbio minimizou as polêmicas com a arbitragem e pregou foco na classificação no duelo de volta, no Maracanã.

"A gente não tem que se incomodar com a arbitragem. Nós tentamos o gol durante o jogo. No primeiro tempo conseguimos o gol, mas teve o impedimento. Tentamos, mas não conseguimos fazer. O presidente falou hoje. A história do Fluminense é assim. Estamos vivos no confronto. Faltam mais 90 minutos no Maracanã, com nossa torcida. Vamos com tudo", afirmou Canobbio, em entrevista ao SporTV.

O duelo de volta entre as equipes será no dia 10 de setembro, no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Um triunfo por um gol levará a decisão para os pênaltis.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Luisa Stefani e húngara Timea Babos estreiam com vitória no US Open

Coco Gauff abusa das duplas faltas e chora em quadra, mas derrota machucada croata no US Open

Presidente Lula e ministro Fufuca recebem medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica

Gauff chora em quadra, mas se recupera e vai à terceira rodada do US Open

Juba pede manutenção de boa fase do Bahia e projeta volta contra o Fluminense

Após derrota, Canobbio mira classificação do Fluminense no Maracanã: "Estamos vivos"

Fluminense tem gol e pênalti anulados e vê Bahia largar em vantagem na Copa do Brasil

Fluminense toma gol no fim, e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

Bahia sofre, mas vence Flu em casa com assistência do convocado Jean Lucas

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo cometido na Itália em 2013

Maísa Marçal é eleita Craque da Galera da LBF 2025