Após derrota, Canobbio mira classificação do Fluminense no Maracanã: "Estamos vivos"

O Fluminense perdeu do Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

A equipe carioca chegou a balançar a rede na etapa inicial, mas o lance foi anulado por impedimento. Já na reta final do segundo tempo, teve um pênalti marcado em campo por Raphael Claus, mas revertido após consulta no VAR.

Após o apito final, o atacante Canobbio minimizou as polêmicas com a arbitragem e pregou foco na classificação no duelo de volta, no Maracanã.

"A gente não tem que se incomodar com a arbitragem. Nós tentamos o gol durante o jogo. No primeiro tempo conseguimos o gol, mas teve o impedimento. Tentamos, mas não conseguimos fazer. O presidente falou hoje. A história do Fluminense é assim. Estamos vivos no confronto. Faltam mais 90 minutos no Maracanã, com nossa torcida. Vamos com tudo", afirmou Canobbio, em entrevista ao SporTV.

O duelo de volta entre as equipes será no dia 10 de setembro, no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Um triunfo por um gol levará a decisão para os pênaltis.