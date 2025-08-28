Topo

André Silva trabalha no REFFIS, e São Paulo avalia tratamento

28/08/2025 07h00

Diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho direito, André Silva fez atividades no REFFIS Plus, nesta terça-feira. O São Paulo segue fazendo avaliações para definir os próximos passos no tratamento do atacante.

André deixou o gramado do Morumbis no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dores no joelho. Nesta segunda-feira, o jogador realizou exames de imagem, que apontaram a lesão, e na terça passou por uma consulta com Moisés Cohen, consultor médico do clube.

Caso seja necessário passar por cirurgia, André Silva deverá perder todo o restante da temporada. Ele é o terceiro centroavante do São Paulo que sofre uma lesão ligamentar em 2025, junto com o argentino Jonathan Calleri e o jovem Ryan Francisco.

Além disso, o desfalque de André Silva será uma grande perda para o treinador Hernán Crespo. O atacante é o artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols marcados e ainda distribuiu quatro assistências.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Tricolor é o 7º colocado, com 32 pontos. A Raposa ocupa a 3ª posição, com 41 pontos.

Sem André Silva, Calleri, Ryan Francisco e Juan Dinenno, que pertence ao Cruzeiro e, por isso, não poderá estar em campo, Hernán Crespo tem como opções a entrada de Gonzalo Tapia ou mudar o posicionamento de Luciano, escalando-o como centroavante.

