Abel promove rodízio na lateral direita do Palmeiras e acirra disputa entre Giay e Khellven
O lateral direito Khellven foi uma das mais recentes contratações do Palmeiras nesta janela de transferências. A chegada do atleta de 24 anos acirrou a disputa no setor com Giay, que vinha sendo o titular absoluto. Nos últimos quatro jogos, Abel Ferreira promoveu rodízio entre eles, dando dois jogos como titular para cada um.
Khellven ficou à disposição pela primeira vez no duelo contra o Ceará, pelo Brasileirão. Nessa oportunidade, Giay foi quem começou jogando e disputou os 90 minutos. Khellven foi acionado nos acréscimos e entrou após saída de Mauricio.
No jogo seguinte, Giay seguiu entre os titulares, na vitória por 4 a 0 sobre o Universitario-PER, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Essa foi a última vez que ele disputou um jogo completo. Na partida seguinte, contra o Botafogo, pelo Brasileirão, Khellven ganhou a primeira chance entre os 11 iniciais e saiu aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar ao camisa 4.
O treinador, no jogo seguinte, o empate sem gols com o Universitario - resultado que selou a vaga palmeirense às quartas da Libertadores-, voltou a ter Giay no time inicial e novamente fez a troca de lateral por lateral durante a etapa final, dessa vez aos 28.
Khellven voltou à titularidade no último domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Allianz Parque, pelo Brasileirão e atuou por 39 minutos até dar lugar a Giay novamente. Agora, resta aguardar para saber quem Abel escolherá como titular para começar jogando o clássico contra o Corinthians, no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão.
A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Palmeiras é o vice-líder, com 42 pontos conquistados.
Giay assumiu a titularidade neste ano e disputou 34 partidas de 52 possíveis. Mayke e Marcos Rocha, com quem dividiu os vestiários e trocou aprendizados sobre a posição desde sua chegada ao clube, foram negociados, neste mês, com os novos clubes: Santos e Grêmio, respectivamente.