Topo

Esporte

A reunião que tirou Lucas de pelo menos mais dois jogos do São Paulo

Lucas Moura, jogador do São Paulo, durante partida contra o Vitória no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro - Marcello Zambrana/AGIF
Lucas Moura, jogador do São Paulo, durante partida contra o Vitória no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

28/08/2025 05h30

O São Paulo teve uma reunião às vésperas do jogo contra o Atlético-MG que decidiu por tirar Lucas de mais dois jogos.

O que aconteceu

O encontro ocorre com frequência para definir como proceder jogo a jogo. Participam da conversa o jogador, o Departamento Médico, a preparação física e o técnico Crespo.

Relacionadas

São Paulo aguarda consulta de André Silva, mas já olha mercado por reforço

Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

São Paulo manifesta apoio à mudança de calendário realizada pela CBF

Durante a reunião, todos falam de acordo com suas competências: o jogador passa como está se sentindo, enquanto o DM e a preparação física apresentam dados coletados durante a semana. Com tudo na mesa, uma decisão é tomada em conjunto com o técnico.

No caso de Lucas, não houve pedido direto do jogador para ficar afastado dos gramados por mais tempo. Foi durante a reunião juntando percepções do atleta, dados dos departamentos e opinião de Crespo que foi tomada a decisão.

Lucas vinha trabalhando sem nenhuma restrição e havia otimismo que ele poderia ser titular no jogo contra o Atlético-MG. Ele já tinha condições de iniciar a partida contra o Atlético Nacional (COL) na Libertadores.

No entanto, a recuperação de Lucas nunca foi linear. Apesar de realizar todos os trabalhos, Lucas às vezes sentia dores, às vezes não; avançava e recuava no processo de se sentir bem em campo.

Dor ainda vai ter um pouquinho, é normal. Todo atleta de futebol, falar que jogar sem nenhuma dor é muito difícil. Mas as dores que eu sinto já não estão me limitando mais, como antes me limitava naquele retorno em maio, ainda não estava conseguindo fazer minhas jogadas, não estava totalmente livre. Então estava muito limitado e agora eu já não tenho mais limitações, já estou mais à vontade pra poder fazer minhas jogadas, arrancar, driblar.
Lucas Moura, após o jogo contra o Vitória

Lucas, então, recuou no processo de recuperação ficando fora contra o Galo e também está descartado contra o Cruzeiro. Ele fará trabalho específicos visando a um retorno mais definitivo após a data Fifa e de olho nas quartas de final da Copa Libertadores contra a LDU (EQU).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Jejum de 14 anos: Americano busca 1º mundial de surfe dos EUA desde Slater

Da fronteira com a China ao Círculo Polar Ártico: a geografia da Champions

Reforço reedita parceria com Vitor Roque e acirra disputa no Palmeiras

Seleção: Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

'CT em casa': Brasileiro emplaca método na Europa e atrai nomes da seleção

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Corinthians resolve ataque, mas tem novo drama em meio a transfer ban

'Não é uma coisa que eu busco', diz Hulk sobre seleção brasileira

A reunião que tirou Lucas de pelo menos mais dois jogos do São Paulo

Campeões sub-20 têm saídas e pouco espaço no Fla com ex-mentor Filipe Luís