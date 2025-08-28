A caminho do Shakhtar, Luca Meirelles se despede do Santos: "Que seja um até logo"

Acertado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante Luca Meirelles se despediu do Santos nesta quinta-feira. Em seu perfil no Instagram, o jogador de 18 anos publicou um texto de despedida agradecendo ao Peixe.

"Hoje me despeço do clube que me formou não só como atleta, mas como homem. Cheguei como um menino cheio de sonhos, e saio mais maduro, grato por tudo o que vivi vestindo essa camisa", escreveu o atacante.

Formado nas categorias de base do clube praiano, Luca Meirelles ainda disse que deseja voltar ao Alvinegro no futuro e que para sempre será um Menino da Vila.

"O Santos será sempre a minha casa. Que seja apenas um até logo, e que um dia eu possa voltar para retribuir um pouco de tudo o que esse clube fez por mim", afirmou.

Rumo à Ucrânia e pouco espaço no Santos

O atleta já está em viagem para o país europeu para fazer exames médicos e assinar contrato com o Shakhtar. O Peixe encaminhou a venda do jogador por cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões na cotação atual).

Luca Meirelles era considerada uma das últimas opções no setor ofensivo do elenco. Disputando com nomes como Deivid Washington, Tiquinho Soares e Guilherme, o atacante ainda atuou em alguns jogos, mas não marcou pelo profissional.

Na temporada, Luca Meirelles disputou 15 jogos pelos profissionais do Santos. No sub-20, o jovem foi um dos destaques do Brasileirão da categoria, tendo marcado 12 gols em apenas dez partidas.

Veja o texto completo de Luca Meirelles:

