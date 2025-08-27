Yuri Alberto é liberado por médico, e Dorival quer tê-lo na Copa do Brasil

A recuperação de Yuri Alberto após cirurgia de hérnia foi surpreendentemente rápida, afirmou o colunista Samir no De Primeira.

Na contramão das primeiras previsões, Yuri pode estar à disposição de Dorival Jr. contra o Athletico-PR, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Yuri Alberto foi liberado pelo médico dele, que é um médico particular, que foi o médico responsável por autorizar aquela cirurgia de hérnia que o Yuri passou, que foi no dia 14 de agosto.

A assessoria do Yuri até se precipitou e soltou uma nota dizendo que ele voltaria só em novembro. Isso não vai acontecer. Dá para colocar um mês e meio a volta do Yuri Alberto, dois meses no máximo. Mas a expectativa do Dorival é ter o Yuri Alberto titular na partida contra o Athletico-PR, no dia 10 de setembro.

Samir Carvalho

Segundo o colunista do UOL, Yuri volta hoje a trabalhar com campo e bola junto ao restante do elenco do Timão.

"O processo foi muito mais rápido do que se imaginava, e o Yuri Alberto vai começar hoje à tarde a transição para o campo", disse Samir.

