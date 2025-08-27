Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: saiba onde assistir ao jogo pela Copa da Alemanha
O Bayer de Munique volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Wehen Wiesbaden, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. A bola rola às 15h45 (de Brasília), na Brita-Arena.
Onde assistir Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chegam Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique?
O Bayern de Munique vem de uma goleada por 6 a 0 diante do RB Leipzig, na estreia do Campeonato Alemão. Devido ao saldo de gols expressivo, ocupa a liderança da competição.
Já o Wehen Wiesbaden vem de uma vitória contra o Rot-Weiss Essen e ocupa o sexto lugar, com quatro pontos em três jogos pela Terceira Divisão.
Prováveis escalações
Wehen Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek e May; Schleimer, Nejad, Gozüsirin e Johansson; Flotho e Kaya
Técnico: Nils Doring
Bayern de Munique: Urbig; Boey, Tah, Kim e Guerreiro; Kimmich, Pavlovi? e Karl; Olise, Díaz e Kane.
Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem
- Árbitro: Daniel Siebert
- Assistentes: Jan Seidel e Lasse Koslowski