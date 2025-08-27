Topo

Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique: saiba onde assistir ao jogo pela Copa da Alemanha

27/08/2025

O Bayer de Munique volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Wehen Wiesbaden, pela primeira rodada da Copa da Alemanha. A bola rola às 15h45 (de Brasília), na Brita-Arena.

Onde assistir Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique?

  • TV: ESPN

  • Streaming: Disney+

Como chegam Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique?

O Bayern de Munique vem de uma goleada por 6 a 0 diante do RB Leipzig, na estreia do Campeonato Alemão. Devido ao saldo de gols expressivo, ocupa a liderança da competição.

Já o Wehen Wiesbaden vem de uma vitória contra o Rot-Weiss Essen e ocupa o sexto lugar, com quatro pontos em três jogos pela Terceira Divisão.

Prováveis escalações

Wehen Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek e May; Schleimer, Nejad, Gozüsirin e Johansson; Flotho e Kaya

Técnico: Nils Doring

Bayern de Munique: Urbig; Boey, Tah, Kim e Guerreiro; Kimmich, Pavlovi? e Karl; Olise, Díaz e Kane.

Técnico: Vincent Kompany

Arbitragem

  • Árbitro: Daniel Siebert

  • Assistentes: Jan Seidel e Lasse Koslowski

