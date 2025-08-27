Voltas mais rápidas na F1: veja recordistas dos circuitos da temporada 2025

Do UOL, em São Paulo

Líder da classificação da Fórmula 1 com 284 pontos, Oscar Piastri cravou o recorde de volta mais rápida em duas etapas em 2025.

O que aconteceu

Os recordes foram nos circuitos da Espanha e Áustria. Nome direto na disputa pelo título, Lando Norris também tem dois recordes ao longo da carreira: Las Vegas e Catar, feitos de 2024.

Lewis Hamilton soma cinco voltas mais rápidas nos atuais circuitos da F1. Agora na Ferrari, o piloto inglês conquistou os números nos tempos em que corria pela Mercedes.

Charles Leclerc soma três aparições na lista. O monegasco bateu os recordes nos circuitos da Austrália, Azerbaijão e Estados Unidos.

Rubens Barrichello é o único brasileiro. O ex-piloto da Ferrari cravou a volta mais rápida no GP da Itália em 2004.

A temporada 2025 será retomada no GP da Holanda. A etapa será disputada entre os dias 29 e 31 de agosto, no circuito de Zandvoort.

Voltas mais rápidas nos circuitos da atual temporada

Grande Prêmio da Austrália (Albert Park Circuit) - Ano do 1º GP: 1996

Charles Leclerc (2024) - Ferrari - 1:19.813

GP da China (Shanghai International Circuit) - Ano do 1º GP: 2004

Michael Schumacher (2004) - Ferrari - 1:32.238

GP do Japão (Suzuka International Racing Course) - Ano do 1º GP: 1987

Kimi Antonelli (2025) - Mercedes - 1:30.965

GP do Bahrein (Bahrain International Circuit) - Ano do 1º GP: 2004

Pedro de la Rosa (2005) - McLaren - 1:31.447

Grande Prêmio da Arábia Saudita (Jeddah Street Circuit) - Ano do 1º GP: 2021

Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:30.734

GP de Miami (Miami International Autodrome) - Ano do 1º GP: 2022

Max Verstappen (2023) - Red Bull - 1:29.708

Grande Prêmio da Emília-Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola) - Ano do 1º GP: 1980

Lewis Hamilton (2020) - Mercedes - 1:15.484

GP de Mônaco (Circuito de Monte Carlo) - Ano do 1º GP: 1950

Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:12.909

Grande Prêmio da Espanha (Circuit de Barcelona-Catalunya) - Ano do 1º GP: 1991

Oscar Piastri (2025) - McLaren - 1:15.743

GP do Canadá (Circuit Gilles Villeneuve) - Ano do 1º GP: 1978

Valtteri Bottas (2019) - Mercedes - 1:13.078

Grande Prêmio da Áustria (Red Bull Ring) - Ano do 1º GP: 1970

Oscar Piastri (2025) - McLaren - 1:07.924

GP da Grã-Bretanha (Silverstone Circuit) - Ano do 1º GP: 1950

Max Verstappen (2020) - Red Bull - 1:27.097

Grande Prêmio da Bélgica (Circuit de Spa-Francorchamps) - Ano do 1º GP: 1950

Sergio Perez (2024) - Red Bull - 1:44.701

GP da Hungria (Hungaroring) - Ano do 1º GP: 1986

Lewis Hamilton (2020) - Mercedes - 1:16.627

Grande Prêmio da Holanda (Circuit Zandvoort) - Ano do 1º GP: 1952

Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:11.097

GP da Itália (Autódromo de Monza) - Ano do 1º GP: 1950

Rubens Barrichello (2004) - Ferrari - 1:21.046

Grande Prêmio do Azerbaijão (Baku City Circuit) - Ano do 1º GP: 2016

Charles Leclerc (2019) - Ferrari - 1:43.009

GP de Singapura (Marina Bay Street Circuit) - Ano do 1º GP: 2028

Daniel Ricciardo (2024) - Red Bull - 1:34.486

Grande Prêmio dos EUA (Circuit of the Americas) - Ano do 1º GP: 2012

Charles Leclerc (2019) - Ferrari - 1:36.169

GP do México (Autódromo Hermanos Rodríguez) - Ano do 1º GP: 1963

Valtteri Bottas (2021) - Mercedes - 1:17.774

Grande Prêmio do Brasil (Interlagos) - Ano do 1º GP: 1973

Valtteri Bottas (2018) - Mercedes - 1:10.540

GP de Las Vegas (Las Vegas Strip Circuit) - Ano do 1º GP: 2023

Lando Norris (2024) - McLaren - 1:34.876

Grande Prêmio do Catar (Lusail International Circuit) - Ano do 1º GP: 2021

Lando Norris (2024) - McLaren - 1:22.384

GP de Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) - Ano do 1º GP: 2009