Voltas mais rápidas na F1: veja recordistas dos circuitos da temporada 2025
Líder da classificação da Fórmula 1 com 284 pontos, Oscar Piastri cravou o recorde de volta mais rápida em duas etapas em 2025.
O que aconteceu
Os recordes foram nos circuitos da Espanha e Áustria. Nome direto na disputa pelo título, Lando Norris também tem dois recordes ao longo da carreira: Las Vegas e Catar, feitos de 2024.
Lewis Hamilton soma cinco voltas mais rápidas nos atuais circuitos da F1. Agora na Ferrari, o piloto inglês conquistou os números nos tempos em que corria pela Mercedes.
Charles Leclerc soma três aparições na lista. O monegasco bateu os recordes nos circuitos da Austrália, Azerbaijão e Estados Unidos.
Rubens Barrichello é o único brasileiro. O ex-piloto da Ferrari cravou a volta mais rápida no GP da Itália em 2004.
A temporada 2025 será retomada no GP da Holanda. A etapa será disputada entre os dias 29 e 31 de agosto, no circuito de Zandvoort.
Voltas mais rápidas nos circuitos da atual temporada
Grande Prêmio da Austrália (Albert Park Circuit) - Ano do 1º GP: 1996
- Charles Leclerc (2024) - Ferrari - 1:19.813
GP da China (Shanghai International Circuit) - Ano do 1º GP: 2004
- Michael Schumacher (2004) - Ferrari - 1:32.238
GP do Japão (Suzuka International Racing Course) - Ano do 1º GP: 1987
- Kimi Antonelli (2025) - Mercedes - 1:30.965
GP do Bahrein (Bahrain International Circuit) - Ano do 1º GP: 2004
- Pedro de la Rosa (2005) - McLaren - 1:31.447
Grande Prêmio da Arábia Saudita (Jeddah Street Circuit) - Ano do 1º GP: 2021
- Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:30.734
GP de Miami (Miami International Autodrome) - Ano do 1º GP: 2022
- Max Verstappen (2023) - Red Bull - 1:29.708
Grande Prêmio da Emília-Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola) - Ano do 1º GP: 1980
- Lewis Hamilton (2020) - Mercedes - 1:15.484
GP de Mônaco (Circuito de Monte Carlo) - Ano do 1º GP: 1950
- Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:12.909
Grande Prêmio da Espanha (Circuit de Barcelona-Catalunya) - Ano do 1º GP: 1991
- Oscar Piastri (2025) - McLaren - 1:15.743
GP do Canadá (Circuit Gilles Villeneuve) - Ano do 1º GP: 1978
- Valtteri Bottas (2019) - Mercedes - 1:13.078
Grande Prêmio da Áustria (Red Bull Ring) - Ano do 1º GP: 1970
- Oscar Piastri (2025) - McLaren - 1:07.924
GP da Grã-Bretanha (Silverstone Circuit) - Ano do 1º GP: 1950
- Max Verstappen (2020) - Red Bull - 1:27.097
Grande Prêmio da Bélgica (Circuit de Spa-Francorchamps) - Ano do 1º GP: 1950
- Sergio Perez (2024) - Red Bull - 1:44.701
GP da Hungria (Hungaroring) - Ano do 1º GP: 1986
- Lewis Hamilton (2020) - Mercedes - 1:16.627
Grande Prêmio da Holanda (Circuit Zandvoort) - Ano do 1º GP: 1952
- Lewis Hamilton (2021) - Mercedes - 1:11.097
GP da Itália (Autódromo de Monza) - Ano do 1º GP: 1950
- Rubens Barrichello (2004) - Ferrari - 1:21.046
Grande Prêmio do Azerbaijão (Baku City Circuit) - Ano do 1º GP: 2016
- Charles Leclerc (2019) - Ferrari - 1:43.009
GP de Singapura (Marina Bay Street Circuit) - Ano do 1º GP: 2028
- Daniel Ricciardo (2024) - Red Bull - 1:34.486
Grande Prêmio dos EUA (Circuit of the Americas) - Ano do 1º GP: 2012
- Charles Leclerc (2019) - Ferrari - 1:36.169
GP do México (Autódromo Hermanos Rodríguez) - Ano do 1º GP: 1963
- Valtteri Bottas (2021) - Mercedes - 1:17.774
Grande Prêmio do Brasil (Interlagos) - Ano do 1º GP: 1973
- Valtteri Bottas (2018) - Mercedes - 1:10.540
GP de Las Vegas (Las Vegas Strip Circuit) - Ano do 1º GP: 2023
- Lando Norris (2024) - McLaren - 1:34.876
Grande Prêmio do Catar (Lusail International Circuit) - Ano do 1º GP: 2021
- Lando Norris (2024) - McLaren - 1:22.384
GP de Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) - Ano do 1º GP: 2009
- Kevin Magnussen (2024) - Haas - 1:25.637