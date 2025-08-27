Vojvoda dirige segundo treino, e Neymar segue como dúvida no Santos

O Santos deu sequência à preparação para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Rei Pelé, Juan Pablo Vojvoda comandou nesta quarta-feira o seu segundo treino à frente do elenco, buscando ajustar a equipe depois da derrota por 2 a 0 para o Bahia, no último fim de semana.

A principal dúvida segue sendo Neymar. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o camisa 10, que cumpriu suspensão em Salvador, apresentou um desconforto na coxa no fim da semana passada.

Embora o clube mantenha silêncio sobre a situação, informações de bastidores apontam que não se trata de lesão, mas de uma sobrecarga muscular. Por isso, o atacante passou os últimos dias apenas em tratamento e a expectativa é de que ele realize testes entre quinta e sexta-feira para avaliar as condições de jogo.

A tendência, portanto, é de que seja relacionado contra o Fluminense, ainda que não haja garantia de titularidade.

Guilherme, novamente, treinou junto ao grupo. O atacante, que ficou fora da viagem a Salvador por conta de problemas emocionais após a invasão ao CT Rei Pelé, participou das atividades sem restrições. O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão também são monitorados pela comissão técnica, já em fase final de transição física.

O elenco santista segue a rotina de treinos até a véspera da partida. Atualmente na 15ª colocação, com 21 pontos, o Peixe precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fluminense ocupa a nona posição, com 27 pontos. O duelo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.