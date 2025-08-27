Veterano afiado? Ex-campeão duplo do UFC brilha em sparring; confira

Mesmo aposentado desde 2020, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC, Daniel Cormier, mostrou que ainda conserva grande parte da técnica que o consagrou como um dos maiores nomes da história do MMA. Em um vídeo publicado no 'Instagram' do lutador georgiano Dimitri Jioev, o norte-americano de 46 anos aparece dominando o jovem pupilo com quedas precisas, clinches bem executados e uma movimentação surpreendente para quem está longe da ativa (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A gravação rapidamente se espalhou entre fãs e membros da comunidade das lutas. Embora já tenha declarado não ter intenção de retornar à competição profissional, a performance impressionou pelo nível de controle e habilidade demonstrados.

Culpa de Chimaev?

Um ponto que chamou a atenção de parte do público foi a possível relação com um episódio recente envolvendo o atual campeão dos médios (84 kg), Khamzat Chimaev. Em um encontro descontraído, o checheno surpreendeu ao levantar 'DC' - gesto que, segundo alguns fãs, teria "reacendido a chama competitiva" do veterano, servindo de motivação para a retomada dos treinos mais intensos.

Hoje, o ex-lutador se dedica à formação de novos talentos em sua academia, na Califórnia, atua como comentarista oficial do UFC e mantém papel ativo no desenvolvimento da próxima geração de atletas. Ainda assim, a reação calorosa do público demonstra o respeito e a admiração duradoura por um dos raros nomes a conquistar cinturões em duas divisões distintas dentro do octógono.

