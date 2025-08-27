Veja por que Guilherme pode ser uma peça importante para Vojvoda no Santos

Depois da parceria no Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda e Guilherme voltam a trabalhar juntos no Santos. A situação do atacante, entretanto, não é boa. O camisa 11 foi um dos jogadores mais criticados por torcedores na invasão ao CT Rei Pelé.

Abalado, o jogador de 30 anos pediu para não ser relacionado para o último jogo do Peixe, no último domingo, na derrota de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vojvoda afirmou que acompanhou a situação e destacou a necessidade de Guilherme ser forte para dar a volta por cima.

"Sei do problema do Guilherme. É uma situação que não se vive apenas no Santos. Ele está afetado. É um profissional. Deu rendimento comigo e no Santos também. Assisti aos jogos. Ele tem que ser forte. É um jogador forte e com resiliência. Ele sabe da repercussão de quando vai bem. Quando o momento do time não é bom, o torcedor se leva pela emoção. O futebol é isso. Vamos continuar falando sobre isso", disse.

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada, com 13 gols. Ele entrou em campo 30 vezes, sendo 29 como titular, e ainda contribuiu com quatro assistências.

Com Vojvoda, são 52 partidas, com 10 tentos e seis assistências do atleta.

Peça importante?

Guilherme, aliás, pode ser uma peça-chave para Vojvoda no Santos. O experiente treinador sabe da importância de contar, no início de um novo trabalho, com jogadores que ele já trabalhou antes.

Além do atacante, o lateral esquerdo Escobar também foi treinado pelo argentino no Leão do Pici.

"Sempre ajuda quando tem jogadores que trabalharam com o treinador. Muitas vezes o elenco ajuda muito. Muitas vezes a palavra de um jogador para outro é igual ou mais importante a do técnico. Quando eu digo para um jogador 'faz isso', ele faz, ciente de que eu tenho o poder. Mas quando um jogador fala, em igualdade de condições, é diferente. É importante. Escobar e Guilherme trabalharam comigo, conto com eles. Vou tratar de conseguir o maior rendimento deles. Não significa que eles serão titulares. Eles têm que trabalhar. Eles já me conhecem", relatou.

A estreia de Vojvoda deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo, às 16h, também pelo Brasileirão.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.