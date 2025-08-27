Veja números de Jean Lucas, do Bahia, recém-convocado à Seleção

Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira a convocação de Jean Lucas, destaque do Bahia, para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista assume a vaga de Joelinton, do Newcastle, que se lesionou na partida contra o Liverpool, na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Confira os números do jogador recém-convocado.

Jean Lucas vive grande fase com a camisa do Tricolor de Aço em 2025. Até aqui, soma 41 jogos, sendo titular em 37 deles, com seis gols marcados e uma assistência. O jogador ainda registra nove grandes chances criadas, 37 passes decisivos e 88% de acerto nos passes, além de números expressivos em fundamentos como 71% de precisão nos passes longos e nos dribles. Os números são do Sofascore.

Em termos defensivos, o meio-campista do clube baiano já recuperou 168 bolas na temporada, média de 4,1 por partida, e finalizou 61 vezes.

A regularidade chamou a atenção de Ancelotti, que já havia incluído o atleta na pré-lista da Seleção. O treinador pôde observá-lo de perto na vitória do Bahia sobre o Santos, por 2 a 0, no último domingo, resultado que consolidou a boa fase do time.

A convocação marca também um feito histórico para o clube baiano. Pela primeira vez desde 1991, o Bahia volta a ter um jogador defendendo a Seleção Brasileira principal. Nas redes sociais, o clube celebrou o momento: "A História continua sendo feita por esse Bahêa. Pela 1ª vez desde 1991, Esquadrão tem um jogador convocado para a seleção brasileira principal. Parabéns, Jean Lucas!", escreveu o perfil oficial.

Jean Lucas pelo @ECBahia em 2025: ?? 41 jogos (37 titular)

?? 6 gols

?? 1 assistência

? 9 grandes chances criadas

? 37 passes decisivos

? 88% acerto no passe (!)

?? 71% acerto no passe longo (!)

? 71% acerto no drible (!)

? 168 bolas recuperadas (4.1 /j!)

? 61 finalizações... pic.twitter.com/cEwys9PcDl ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 27, 2025

Situação da Seleção

Além de Joelinton, o técnico precisou lidar com outra baixa: o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, cortado após se machucar na goleada rubro-negra sobre o Vitória, por 8 a 0. Diferentemente da situação no meio-campo, Ancelotti optou por não chamar nenhum substituto para a posição.

O Brasil, de Jean Lucas, encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, visita a Bolívia em El Alto, no dia 9, às 20h30, em compromissos que definirão os últimos pontos da Seleção nas Eliminatórias.